США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме
Депутат Журавлев: США продолжат антироссийский курс, кто бы ни пришел к власти
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти - Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится. США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис", - сообщил Журавлев.
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По его словам, наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, так как сначала демократы "вытащили из шкафа запылившийся сценарий" с русским влиянием, а теперь республиканцы используют уже раз сыгравшую им на руку историю с покушением на Трампа.
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"Любопытна здесь сама фигура нападавшего, которого не успели предусмотрительно устранить, как предыдущего - и он ярый сторонник Украины, неоднократно бывавший в Киеве и вербовавший боевиков из Афганистана для службы в ВСУ", - отметил парламентарий.
По мнению Журавлева, для Владимира Зеленского это точно не лучшее развитие событий, а России может быть на руку, если найдутся в мире все же "адекватные" политические силы, способные прямо говорить о террористическом характере киевского режима.
Ранее сообщалось, что вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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