https://ria.ru/20240916/ssha-1973062339.html

США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме

США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме - РИА Новости, 16.09.2024

США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме

США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти - Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:28

2024-09-16T20:28

2024-09-16T20:28

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

камала харрис

алексей журавлев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти - Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится. США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис", - сообщил Журавлев. По его словам, наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, так как сначала демократы "вытащили из шкафа запылившийся сценарий" с русским влиянием, а теперь республиканцы используют уже раз сыгравшую им на руку историю с покушением на Трампа. "Любопытна здесь сама фигура нападавшего, которого не успели предусмотрительно устранить, как предыдущего - и он ярый сторонник Украины, неоднократно бывавший в Киеве и вербовавший боевиков из Афганистана для службы в ВСУ", - отметил парламентарий. По мнению Журавлева, для Владимира Зеленского это точно не лучшее развитие событий, а России может быть на руку, если найдутся в мире все же "адекватные" политические силы, способные прямо говорить о террористическом характере киевского режима. Ранее сообщалось, что вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.

https://ria.ru/20240718/ssha-1960384627.html

https://ria.ru/20240907/tramp-1971236235.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, выборы президента сша — 2024