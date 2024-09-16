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США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме - РИА Новости, 16.09.2024
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20:28 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1973062339.html
США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме
США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме - РИА Новости, 16.09.2024
США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме
США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти - Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:28
2024-09-16T20:28
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти - Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится. США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис", - сообщил Журавлев. По его словам, наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, так как сначала демократы "вытащили из шкафа запылившийся сценарий" с русским влиянием, а теперь республиканцы используют уже раз сыгравшую им на руку историю с покушением на Трампа. "Любопытна здесь сама фигура нападавшего, которого не успели предусмотрительно устранить, как предыдущего - и он ярый сторонник Украины, неоднократно бывавший в Киеве и вербовавший боевиков из Афганистана для службы в ВСУ", - отметил парламентарий. По мнению Журавлева, для Владимира Зеленского это точно не лучшее развитие событий, а России может быть на руку, если найдутся в мире все же "адекватные" политические силы, способные прямо говорить о террористическом характере киевского режима. Ранее сообщалось, что вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240718/ssha-1960384627.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, камала харрис, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, ФБР, АК-47, Выборы президента США — 2024
США продолжат антироссийский курс при любом президенте, считают в Госдуме

Депутат Журавлев: США продолжат антироссийский курс, кто бы ни пришел к власти

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США продолжат антироссийский курс, кто бы ни был у власти - Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"В целом же я неоднократно заявлял, что от перемены мест слагаемых в Белом доме, сумма, то есть их отношения к России, вряд ли изменится. США продолжат свой антироссийский курс, кто бы ни был у власти, Трамп или Харрис", - сообщил Журавлев.
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По его словам, наблюдать за американской президентской кампанией становится скучно, так как сначала демократы "вытащили из шкафа запылившийся сценарий" с русским влиянием, а теперь республиканцы используют уже раз сыгравшую им на руку историю с покушением на Трампа.
«
"Любопытна здесь сама фигура нападавшего, которого не успели предусмотрительно устранить, как предыдущего - и он ярый сторонник Украины, неоднократно бывавший в Киеве и вербовавший боевиков из Афганистана для службы в ВСУ", - отметил парламентарий.
По мнению Журавлева, для Владимира Зеленского это точно не лучшее развитие событий, а России может быть на руку, если найдутся в мире все же "адекватные" политические силы, способные прямо говорить о террористическом характере киевского режима.
Ранее сообщалось, что вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - Трамп.
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы УкраиныФБРАК-47Выборы президента США — 2024
 
 
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