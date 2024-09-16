https://ria.ru/20240916/ssha-1973048417.html
США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод войск из Нигера - РИА Новости, 16.09.2024
США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:58
2024-09-16T18:58
2024-09-16T18:58
в мире
сша
нигер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_45:0:2167:1194_1920x0_80_0_0_fdc3da9c667e63420abf79795d1e32fc.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США. "Министерство обороны США и министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера", - говорится в сообщении командования. Процесс, начатый 19 мая, был фактически завершен 15 сентября. "Эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, что вывод войск был безопасным, упорядоченным и ответственным", - говорится в сообщении, где уточняется, что он прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.
https://ria.ru/20240831/niger-1969618632.html
сша
нигер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_8806860b90d526ade9100d6af0eeb9a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нигер
США завершили вывод войск из Нигера
Африканское командование: США завершили вывод войск из Нигера
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США.
"Министерство обороны США и министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера", - говорится в сообщении командования.
Процесс, начатый 19 мая, был фактически завершен 15 сентября.
"Эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, что вывод войск был безопасным, упорядоченным и ответственным", - говорится в сообщении, где уточняется, что он прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.