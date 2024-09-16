https://ria.ru/20240916/ssha-1973048417.html

США завершили вывод войск из Нигера

США завершили вывод войск из Нигера - РИА Новости, 16.09.2024

США завершили вывод войск из Нигера

США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:58

2024-09-16T18:58

2024-09-16T18:58

в мире

сша

нигер

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США. "Министерство обороны США и министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера", - говорится в сообщении командования. Процесс, начатый 19 мая, был фактически завершен 15 сентября. "Эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, что вывод войск был безопасным, упорядоченным и ответственным", - говорится в сообщении, где уточняется, что он прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.

https://ria.ru/20240831/niger-1969618632.html

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в мире, сша, нигер