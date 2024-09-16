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США завершили вывод войск из Нигера - РИА Новости, 16.09.2024
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18:58 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1973048417.html
США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод войск из Нигера - РИА Новости, 16.09.2024
США завершили вывод войск из Нигера
США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:58
2024-09-16T18:58
в мире
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нигер
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США. "Министерство обороны США и министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера", - говорится в сообщении командования. Процесс, начатый 19 мая, был фактически завершен 15 сентября. "Эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, что вывод войск был безопасным, упорядоченным и ответственным", - говорится в сообщении, где уточняется, что он прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.
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в мире, сша, нигер
В мире, США, Нигер
США завершили вывод войск из Нигера

Африканское командование: США завершили вывод войск из Нигера

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. США завершили вывод войск из Нигер, сообщило в понедельник Африканское командования ВС США.
"Министерство обороны США и министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера", - говорится в сообщении командования.
Процесс, начатый 19 мая, был фактически завершен 15 сентября.
"Эффективное взаимодействие и коммуникация между США и нигерскими военными обеспечили, что вывод войск был безопасным, упорядоченным и ответственным", - говорится в сообщении, где уточняется, что он прошел без сложностей и к обоюдно условленной дате.
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