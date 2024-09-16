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США столкнулись с проблемами при модернизации ядерного арсенала, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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17:02 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1973015435.html
США столкнулись с проблемами при модернизации ядерного арсенала, пишут СМИ
США столкнулись с проблемами при модернизации ядерного арсенала, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
США столкнулись с проблемами при модернизации ядерного арсенала, пишут СМИ
США испытывают проблемы при модернизации своего ядерного арсенала, проекты приводят к перерасходу бюджетных средств и отстают от графика, считает колумнист... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:02
2024-09-16T17:02
в мире
сша
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. США испытывают проблемы при модернизации своего ядерного арсенала, проекты приводят к перерасходу бюджетных средств и отстают от графика, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брендс. "Пентагон занимается рассчитанным на десятилетия проектом по модернизации ядерного арсенала США… Но все три аспекта этой модернизации – бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки – отстают от графика и превышают бюджет", - пишет он. По мнению колумниста, бюджет Пентагона разрывается между пополнением военных запасов для конфликтов, которые могут разыграться в настоящем, и разработкой передовых вооружений для войн, которые могут начаться в ближайшие десятилетия. Как считает Брендс, США необходимо больше ядерных боеголовок для поддержания сдерживания в мире. Он также обратил внимание на ситуацию во флоте: кораблей на ходу становится слишком мало для сдерживания Китая, а также нарастают проблемы в вопросе их обслуживания и строительства новых. Брендс резюмирует, что к концу 2020-х годов США ждет "нехватка огневой мощи".
https://ria.ru/20240913/antonov-1972615426.html
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в мире, сша, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Министерство обороны США
США столкнулись с проблемами при модернизации ядерного арсенала, пишут СМИ

Bloomberg: США столкнулись с проблемами при модернизации ядерного арсенала

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. США испытывают проблемы при модернизации своего ядерного арсенала, проекты приводят к перерасходу бюджетных средств и отстают от графика, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брендс.
"Пентагон занимается рассчитанным на десятилетия проектом по модернизации ядерного арсенала США… Но все три аспекта этой модернизации – бомбардировочная авиация, ракеты наземного базирования и несущие баллистические ракеты подводные лодки – отстают от графика и превышают бюджет", - пишет он.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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По мнению колумниста, бюджет Пентагона разрывается между пополнением военных запасов для конфликтов, которые могут разыграться в настоящем, и разработкой передовых вооружений для войн, которые могут начаться в ближайшие десятилетия.
Как считает Брендс, США необходимо больше ядерных боеголовок для поддержания сдерживания в мире. Он также обратил внимание на ситуацию во флоте: кораблей на ходу становится слишком мало для сдерживания Китая, а также нарастают проблемы в вопросе их обслуживания и строительства новых.
Брендс резюмирует, что к концу 2020-х годов США ждет "нехватка огневой мощи".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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13 сентября, 07:27
 
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