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Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам - РИА Новости, 16.09.2024
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14:26 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1972960649.html
Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам
Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам - РИА Новости, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам
Американец, подозреваемый, по данным СМИ, во второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, жаловался на трудности работы с ВСУ, а... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:26
2024-09-16T14:26
в мире
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец, подозреваемый, по данным СМИ, во второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, жаловался на трудности работы с ВСУ, а также рассказывал, что иностранным наемникам непросто найти подразделение, где их бы уважали и ценили. По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию о посещении Раутом Украины и его заинтересованности темой конфликта подтвердил сын подозреваемого. "С Украиной очень часто трудно работать. Многие иностранные солдаты уезжают после недели на Украине или должны переходить из одного подразделения в другое, чтобы найти место, где их будут уважать и ценить", - рассказал Райан Раут в интервью Semafor в марте 2023 года, расширенный материал по которому был опубликован после второго покушения на Трампа. Раут также заявлял, что в ВСУ на него "кричали" каждый раз, когда он предлагал украинцам набирать афганских военных. Издание пишет, что на момент интервью Раут был одним из американских волонтеров на Украине. Один украинец рассказал изданию, что "даже по меркам того безумного времени" он казался "немного чересчур". Как сообщает Semafor, в 2023 году они общались с Раутом менее получаса, за которые он рассказал, что провел пять месяцев на Украине, а на момент интервью находился в поисках дома в Пакистане для временного размещения афганцев, желающих воевать на Украине. По его словам, ему было известно о том, что один афганский наемник, предложенный им в ряды ВСУ, был принят на службу. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, ак-47, фбр, повторное покушение на трампа
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, АК-47, ФБР, Повторное покушение на Трампа
Покушавшийся на Трампа жаловался СМИ на отношение ВСУ к наемникам

Semafor: Раут пожаловался на отношение ВСУ к иностранным наемникам

© Фото : соцсетиЗадержанный Райан Уэсли Раут
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Задержанный Райан Уэсли Раут
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американец, подозреваемый, по данным СМИ, во второй попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, жаловался на трудности работы с ВСУ, а также рассказывал, что иностранным наемникам непросто найти подразделение, где их бы уважали и ценили.
По информации телеканала Fox News, по делу о покушении задержан 58-летний Райан Уэсли Раут. Конгрессвумен Тейлор Грин отмечала, что подозреваемый был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ. Информацию о посещении Раутом Украины и его заинтересованности темой конфликта подтвердил сын подозреваемого.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Сын подозреваемого в покушении на Трампа подтвердил его поездки на Украину
Вчера, 12:12
"С Украиной очень часто трудно работать. Многие иностранные солдаты уезжают после недели на Украине или должны переходить из одного подразделения в другое, чтобы найти место, где их будут уважать и ценить", - рассказал Райан Раут в интервью Semafor в марте 2023 года, расширенный материал по которому был опубликован после второго покушения на Трампа.
Раут также заявлял, что в ВСУ на него "кричали" каждый раз, когда он предлагал украинцам набирать афганских военных.
Издание пишет, что на момент интервью Раут был одним из американских волонтеров на Украине. Один украинец рассказал изданию, что "даже по меркам того безумного времени" он казался "немного чересчур".
Как сообщает Semafor, в 2023 году они общались с Раутом менее получаса, за которые он рассказал, что провел пять месяцев на Украине, а на момент интервью находился в поисках дома в Пакистане для временного размещения афганцев, желающих воевать на Украине. По его словам, ему было известно о том, что один афганский наемник, предложенный им в ряды ВСУ, был принят на службу.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ раскрыли подробности о подозреваемом в попытке покушения на Трампа
Вчера, 09:38
 
В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВооруженные силы УкраиныАК-47ФБРПовторное покушение на Трампа
 
 
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