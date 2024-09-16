Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США
Шхагошев: Трамп будет вынужден заниматься обеспечением собственной безопасности
© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа ставит под сомнение легитимность выборов в Соединенных Штатах, поскольку он не сможет вести кампанию, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Второе покушение на Трампа ставит под большое сомнение легитимность грядущих президентских выборов в США. Очевидно, что теперь кандидат Трамп будет вынужден заниматься обеспечением собственной безопасности, а не ведением кампании", - сказал депутат.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.