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Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США - РИА Новости, 16.09.2024
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13:47 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1972953552.html
Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США
Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США - РИА Новости, 16.09.2024
Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США
Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа ставит под сомнение легитимность выборов в Соединенных Штатах, поскольку он не сможет вести... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:47
2024-09-16T13:47
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа ставит под сомнение легитимность выборов в Соединенных Штатах, поскольку он не сможет вести кампанию, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. "Второе покушение на Трампа ставит под большое сомнение легитимность грядущих президентских выборов в США. Очевидно, что теперь кандидат Трамп будет вынужден заниматься обеспечением собственной безопасности, а не ведением кампании", - сказал депутат. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972907142.html
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, адальби шхагошев, фбр, госдума рф, ак-47, покушение на дональда трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Адальби Шхагошев, ФБР, Госдума РФ, АК-47, Покушение на Дональда Трампа
Госдума прокомментировала покушение на Трампа и легитимность выборов в США

Шхагошев: Трамп будет вынужден заниматься обеспечением собственной безопасности

© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа ставит под сомнение легитимность выборов в Соединенных Штатах, поскольку он не сможет вести кампанию, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
"Второе покушение на Трампа ставит под большое сомнение легитимность грядущих президентских выборов в США. Очевидно, что теперь кандидат Трамп будет вынужден заниматься обеспечением собственной безопасности, а не ведением кампании", - сказал депутат.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ опубликовали фото задержанного по делу о покушении на Трампа
Вчера, 10:19
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Песков прокомментировал повторное покушение на Трампа
Вчера, 12:38
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампАдальби ШхагошевФБРГосдума РФАК-47Покушение на Дональда Трампа
 
 
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