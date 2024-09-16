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"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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12:51 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1972938855.html
"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа
"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа
Конкуренты кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа устраивают на него покушения с целью запугать и выбить из него боевой дух, Трамп — цель... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:51
2024-09-16T12:51
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкуренты кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа устраивают на него покушения с целью запугать и выбить из него боевой дух, Трамп — цель "глубинного государства", заявил сенатор Алексей Пушков. "Сторонники Трампа в США предсказывали, что на него может быть организовано еще одно или даже не одно покушение. И как в воду глядели. Причем задачей-минимум таких покушений может быть даже не устранение, а постоянное запугивание Трампа, чтобы выбить из него боевой дух. И, конечно, бросается в глаза, что, как отметил Илон Маск, никто даже не пытался покушаться на Байдена, а теперь и Харрис. Но это абсолютно закономерно. Для "глубинного государства" мишень в США одна: Трамп", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, алексей пушков, дональд трамп, фбр, илон маск, ак-47, покушение на дональда трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Алексей Пушков, Дональд Трамп, ФБР, Илон Маск, АК-47, Покушение на Дональда Трампа
"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа

Пушков: целью покушений на Трампа может быть не устранение, а запугивание

© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкуренты кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа устраивают на него покушения с целью запугать и выбить из него боевой дух, Трамп — цель "глубинного государства", заявил сенатор Алексей Пушков.
"Сторонники Трампа в США предсказывали, что на него может быть организовано еще одно или даже не одно покушение. И как в воду глядели. Причем задачей-минимум таких покушений может быть даже не устранение, а постоянное запугивание Трампа, чтобы выбить из него боевой дух. И, конечно, бросается в глаза, что, как отметил Илон Маск, никто даже не пытался покушаться на Байдена, а теперь и Харрис. Но это абсолютно закономерно. Для "глубинного государства" мишень в США одна: Трамп", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
Задержанный Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Против подозреваемого в покушении на Трампа заводили более ста дел
Вчера, 12:03
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияАлексей ПушковДональд ТрампФБРИлон МаскАК-47Покушение на Дональда Трампа
 
 
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