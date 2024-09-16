"Запугать и выбить боевой дух". Пушков прокомментировал покушение на Трампа
Пушков: целью покушений на Трампа может быть не устранение, а запугивание
© AP Photo / Terry RennaПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Конкуренты кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа устраивают на него покушения с целью запугать и выбить из него боевой дух, Трамп — цель "глубинного государства", заявил сенатор Алексей Пушков.
"Сторонники Трампа в США предсказывали, что на него может быть организовано еще одно или даже не одно покушение. И как в воду глядели. Причем задачей-минимум таких покушений может быть даже не устранение, а постоянное запугивание Трампа, чтобы выбить из него боевой дух. И, конечно, бросается в глаза, что, как отметил Илон Маск, никто даже не пытался покушаться на Байдена, а теперь и Харрис. Но это абсолютно закономерно. Для "глубинного государства" мишень в США одна: Трамп", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.