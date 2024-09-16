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В США рассказали о подозреваемом в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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06:53 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ssha-1972885385.html
В США рассказали о подозреваемом в попытке покушения на Трампа
В США рассказали о подозреваемом в попытке покушения на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В США рассказали о подозреваемом в попытке покушения на Трампа
Райан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:53
2024-09-16T06:53
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Райан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*, обратила внимание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. "Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания - ред.). Конгресс должен потребовать ответов", – написала Грин. К публикации она приложила скриншнот из видео, которое опубликовано на странице в поддержку организации. На кадре, судя по всему, запечатлен Рут. Видео на данной странице было размещено 1 мая 2022 года – в период блокады российскими войсками завода "Азовсталь" с украинскими боевиками. За две с небольшим минуты в ролике неоднократно мелькают флаги и плакаты с упоминанием запрещенного в РФ "Азова"*. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240916/kharris-1972884475.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин, фбр, вооруженные силы украины, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, ФБР, Вооруженные силы Украины, АК-47, Повторное покушение на Трампа
В США рассказали о подозреваемом в попытке покушения на Трампа

Конгрессвумен Грин: задержанный в США Рут снимался в ролике в поддержку "Азова"

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Райан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*, обратила внимание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
"Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину. И мы все еще недостаточно знаем о Томасе Круксе (подозреваемый по делу о первом покушении на политика в штате Пенсильвания - ред.). Конгресс должен потребовать ответов", – написала Грин.
Кандидат в президенты США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Харрис осудила попытку покушения на Трампа
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К публикации она приложила скриншнот из видео, которое опубликовано на странице в поддержку организации. На кадре, судя по всему, запечатлен Рут.
Видео на данной странице было размещено 1 мая 2022 года – в период блокады российскими войсками завода "Азовсталь" с украинскими боевиками. За две с небольшим минуты в ролике неоднократно мелькают флаги и плакаты с упоминанием запрещенного в РФ "Азова"*.
Стрельба произошла в воскресенье у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Мужчина, предположительно, задержанный по делу о втором покушении на экс-президента – 58-летний Райан Уэсли Раут, утверждает Fox News со ссылкой на источники. Рут был "одержим" конфликтом на Украине, посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды ВСУ, отмечали конгрессвумен Тейлор Грин и пользователи соцсетей. Официально эта информация не подтверждена.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампМарджори Тейлор ГринФБРВооруженные силы УкраиныАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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