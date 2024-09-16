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Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по мужчине, подозреваемому в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:59
2024-09-16T00:59
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по мужчине, подозреваемому в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. "Сотрудники Секретной службы открыли огонь по стрелявшему, который находился вблизи территории данного учреждения", — сказал представитель ведомства во время брифинга, комментируя инцидент.Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию.Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.Покушение на ТрампаНа предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба. Тогда Трампа ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
Секретная служба подтвердила, что открыла огонь по подозреваемому у клуба Трампа
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по мужчине, подозреваемому в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа.
«
"Сотрудники Секретной службы открыли огонь по стрелявшему, который находился вблизи территории данного учреждения", — сказал представитель ведомства во время брифинга, комментируя инцидент.
Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию.
Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47
, а подозреваемого уже задержали.
Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден
и Камала Харрис
проинформированы о случившемся.
На предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании
13 июля произошла стрельба. Тогда Трампа ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР
расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.