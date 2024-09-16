Рейтинг@Mail.ru
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 16.09.2024 (обновлено: 01:22 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/ssha-1972872275.html
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа
Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по мужчине, подозреваемому в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T00:59
2024-09-16T01:22
в мире
сша
дональд трамп
повторное покушение на трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972862209_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d0d9250fbc41fd4640fb3a610fd175a4.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по мужчине, подозреваемому в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа. &quot;Сотрудники Секретной службы открыли огонь по стрелявшему, который находился вблизи территории данного учреждения&quot;, — сказал представитель ведомства во время брифинга, комментируя инцидент.Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию.Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.Покушение на ТрампаНа предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба. Тогда Трампа ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240915/tramp-1972866386.html
https://ria.ru/20240916/tramp-1972871087.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972862209_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_28c38382c4a01661cea6eb0149142353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
Секретная служба США открыла огонь по подозреваемому в покушении на Трампа

Секретная служба подтвердила, что открыла огонь по подозреваемому у клуба Трампа

© AP Photo / Stephanie MatatПолицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Stephanie Matat
Полицейские машины у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Секретная служба США подтвердила, что открыла огонь по мужчине, подозреваемому в попытке покушения на кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа.
«

"Сотрудники Секретной службы открыли огонь по стрелявшему, который находился вблизи территории данного учреждения", — сказал представитель ведомства во время брифинга, комментируя инцидент.

Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа в штате Флорида произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент "в безопасности", заверил его штаб по переизбранию.
Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.
Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.

Покушение на Трампа

На предвыборном выступлении республиканца в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба. Тогда Трампа ранили в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили критические ранения.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
ФБР подключилось к расследованию покушения на Трампа
Вчера, 23:50
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. По данным ФБР, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как сообщила газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Трамп вернулся в свою резиденцию после стрельбы, пишут СМИ
00:50
 
В миреСШАДональд ТрампПовторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала