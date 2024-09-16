https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1973047211.html

Спецоперация, 16 сентября: в Курской области освободили Успеновку и Борки

Спецоперация, 16 сентября: в Курской области освободили Успеновку и Борки - РИА Новости, 16.09.2024

Спецоперация, 16 сентября: в Курской области освободили Успеновку и Борки

Российские войска освободили в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:04

2024-09-16T19:04

2024-09-16T19:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

виктор медведчук

джо байден

кир стармер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска освободили в Курской области населенные пункты Успеновка и Борки, сообщило министерство обороны РФ. Подразделения группировки войск "Север", продолжая наступательные действия, освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области, говорится в сводке российского военного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. Три попытки ВСУ прорваться через границу России отражены в Курской области, также сообщило Минобороны РФ. ВКС России сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были уничтожены управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 20 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сводки военного ведомства. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1915 человек, следует из сводки Минобороны. Украинская армия за сутки провела 41 артиллерийский обстрел левобережья Днепра в Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 350 человек и 13 единиц бронетехники. Киев готовит провокациюКиев с подачи кураторов из США готовит провокацию с инсценировкой "российского ракетного удара" по детскому учреждению с обилием жертв, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В официальном сообщении говорится, что по поступающим в СВР данным, в руководстве спецслужб и военном командовании киевского режима с подачи кураторов из США прорабатывается сценарий очередной бесчеловечной провокации. Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории - больнице или детсаду - с большим количеством жертв. Предусматривается широкое медийное освещение этой трагедии с привлечением ведущих международных СМИ. Об ударах вглубь РоссииСША могут официально не заявлять об ослаблении ограничений на использование Киевом западных дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, сообщает журнал Economist. В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером на прошлой неделе Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Ранее издание Politico сообщало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ. В публикации говорится, что, если Байден все же уступит после встречи с (Владимиром - ред.) Зеленским (на полях ГА ООН - ред.), вряд ли об этом заявят официально. Отмечается, что о смене позиции Вашингтона могут тайно передать Киеву. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг вопроса о возможном разрешении ударов западным оружием по России много информационной возни и слухов, но официальных заявлений в Кремле не слышали. В то же время, по мнению председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, Зеленский хочет получить разрешение на удары вглубь России и сделать их разменной монетой в мирных переговорах с Москвой, однако Запад скорее пожертвует Зеленским, лишь бы не становиться стороной конфликта, который может перерасти в третью мировую войну. По словам Медведчука, Запад прекрасно понимает желание Киева выйти на границы 1991 года, однако в реальности этого не смогут обеспечить ни США, ни Европа. Кроме того, у стран Запада возникли сложности с поддержкой помощи Украины на общественном уровне. Поэтому, как продолжает Медведчук, прибывшие в Киев глава Госдепа Энтони Блинкен и глава британского МИД Дэвид Лэмми привезли Зеленскому вместо разрешения на дальнобой план капитуляции: "как лучше определить победу Украины, и какая помощь ей для этого понадобится". Позиция АстаныПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане заявил, что с отказом от заключения Стамбульского соглашения был упущен хороший шанс на примирение по Украине. В понедельник Шольц прибыл в Казахстан с официальным визитом, он примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия". В ходе встречи в узком составе Шольц попросил главу Казахстана высказаться по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. По словам Токаева, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Он также считает, что нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Он добавил, что с Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. Также он отметил, что "в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу". ГУР вербует боевиковРуководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с главарем террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*, запрещена в РФ) Абу Мохаммадом Джуляни по вопросу вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб для участия в боевых действиях против России на стороне ВСУ, пишет сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в указанном регионе. Из статьи следует, что продолжается постоянный контакт между главой украинской разведки Кириллом Будановым и главарем террористической "Нусры" по кличке Абу Мохаммад Джуляни с целью продажи террористов-наемников для дальнейшей отправки на Украину для войны против российской армии. По данным источников газеты, в первую очередь вербовка проводится среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска их на Украину продолжается не менее двух месяцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240916/ft-1973010662.html

https://ria.ru/20240916/peskov-1972936065.html

https://ria.ru/20240916/svo-1972979037.html

https://radiosputnik.ru/20240916/tokaev-1972974290.html

https://ria.ru/20240903/sevastopol-1970182092.html

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