ВКС России сбили украинский МиГ-29
Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29, а также авиабомба Hammer
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВКС России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 20 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 622 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 150 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 127 единиц специальной военной автомобильной техники.
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