https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1972956153.html

ВКС России сбили украинский МиГ-29

ВКС России сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 16.09.2024

ВКС России сбили украинский МиГ-29

ВКС России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:51

2024-09-16T13:51

2024-09-16T13:51

россия

украина

франция

воздушно-космические силы россии

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВКС России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 20 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 622 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 150 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 127 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240610/samolet-1951936485.html

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украина

франция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, франция, воздушно-космические силы россии, миг-29, безопасность