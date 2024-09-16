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ВКС России сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 16.09.2024
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13:51 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1972956153.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29
ВКС России сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 16.09.2024
ВКС России сбили украинский МиГ-29
ВКС России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:51
2024-09-16T13:51
россия
украина
франция
воздушно-космические силы россии
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВКС России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 20 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 622 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 150 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 127 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240610/samolet-1951936485.html
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россия, украина, франция, воздушно-космические силы россии, миг-29, безопасность
Россия, Украина, Франция, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Безопасность
ВКС России сбили украинский МиГ-29

Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29, а также авиабомба Hammer

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВКС России в течение суток сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 20 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 622 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 150 танков и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины реактивных систем залпового огня, 14 658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 127 единиц специальной военной автомобильной техники.
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