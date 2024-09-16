https://ria.ru/20240916/spetsoperatsiya-1972876578.html
Защитник Малой Локни в Курской области рассказал о выходе из окружения
Защитник Малой Локни в Курской области рассказал о выходе из окружения - РИА Новости, 16.09.2024
Защитник Малой Локни в Курской области рассказал о выходе из окружения
Выходящим из окружения защитникам Малой Локни (Курская область) приходилось ликвидировать засады боевиков, но они не потеряли ни одного человека, рассказал РИА... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:02
2024-09-16T03:02
2024-09-16T03:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
военно-медицинская академия имени кирова
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. Выходящим из окружения защитникам Малой Локни (Курская область) приходилось ликвидировать засады боевиков, но они не потеряли ни одного человека, рассказал РИА Новости командир батальона подполковник Александр Данилов. В четверг президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной посёлка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба. "Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение", - рассказал РИА Новости Данилов, добавив, что сначала нужно было дойти до дружественного опорного пункта в километре от колонии. Перед этим он отправил бойцов проделать проходы в ограждении колонии, в которой держали оборону бойцы. "В колонну по одному, так и шли 31 человек. Первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять. Остальные вели огонь. На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал", - рассказал Данилов. В 4 утра они дошли до опорного пункта и присоединились к его защитникам. "Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек. Она была уничтожена личным составом. После этого он в районе 17.30 повторно высадил группу на левом фланге опорного пункта и тоже перешел к штурму. Пять человек второй группы противника были убиты. Шестой получил ранение, сдался в плен", - рассказал подполковник. После этого начался сильный минометный обстрел опорного пункта. Группа Данилова решила отходить дальше. Ещё сутки они отходили до расположения российских войск, дорога шла по лесам и болотам. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972840322.html
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курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, военно-медицинская академия имени кирова, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Военно-медицинская академия имени Кирова, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Защитник Малой Локни в Курской области рассказал о выходе из окружения
Подполковник Данилов: защитники Малой Локни ликвидировали засады боевиков
КУРСК, 16 сен - РИА Новости. Выходящим из окружения защитникам Малой Локни (Курская область) приходилось ликвидировать засады боевиков, но они не потеряли ни одного человека, рассказал РИА Новости командир батальона подполковник Александр Данилов.
В четверг президент РФ Владимир Путин
навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова
в Петербурге
. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной посёлка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба.
"Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение", - рассказал РИА Новости Данилов, добавив, что сначала нужно было дойти до дружественного опорного пункта в километре от колонии.
Перед этим он отправил бойцов проделать проходы в ограждении колонии, в которой держали оборону бойцы.
"В колонну по одному, так и шли 31 человек. Первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять. Остальные вели огонь. На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал", - рассказал Данилов.
В 4 утра они дошли до опорного пункта и присоединились к его защитникам.
"Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек. Она была уничтожена личным составом. После этого он в районе 17.30 повторно высадил группу на левом фланге опорного пункта и тоже перешел к штурму. Пять человек второй группы противника были убиты. Шестой получил ранение, сдался в плен", - рассказал подполковник.
После этого начался сильный минометный обстрел опорного пункта. Группа Данилова решила отходить дальше. Ещё сутки они отходили до расположения российских войск, дорога шла по лесам и болотам. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.