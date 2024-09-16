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Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых - РИА Новости, 16.09.2024
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11:45 16.09.2024 (обновлено: 17:04 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/solntse-1972924169.html
Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых
Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых - РИА Новости, 16.09.2024
Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых
Цикл солнечной активности в XXI веке стал сильнее вопреки прогнозам ученых, сообщает РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:45
2024-09-16T17:04
земля
космос - риа наука
рбк (медиагруппа)
российская академия наук
вспышки на солнце
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Цикл солнечной активности в XXI веке стал сильнее вопреки прогнозам ученых, сообщает РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева."Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза", — рассказал Богачев.Специалист не исключил возможный переход Солнца в режим столетнего роста, но добавил, что за этим явлением нужно наблюдать не один год. Он также отметил, что к каким-либо последствиям сейчас этот процесс не приведет.В материале указали, что индекс солнечного цикла измеряют по числу пятен, которые можно разглядеть за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. На текущий момент показатель достиг числа 215.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. При высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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земля, космос - риа наука, рбк (медиагруппа), российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Космос - РИА Наука, РБК (медиагруппа), Российская академия наук, вспышки на Солнце
Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых

Руководитель лаборатории РАН Богачев: активность Солнца увеличилась в XXI веке

© РИА Новости / Владимир СергеевПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Цикл солнечной активности в XXI веке стал сильнее вопреки прогнозам ученых, сообщает РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
«
"Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза", — рассказал Богачев.
Специалист не исключил возможный переход Солнца в режим столетнего роста, но добавил, что за этим явлением нужно наблюдать не один год. Он также отметил, что к каким-либо последствиям сейчас этот процесс не приведет.
В материале указали, что индекс солнечного цикла измеряют по числу пятен, которые можно разглядеть за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. На текущий момент показатель достиг числа 215.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. При высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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ЗемляКосмос - РИА НаукаРБК (медиагруппа)Российская академия науквспышки на Солнце
 
 
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