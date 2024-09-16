https://ria.ru/20240916/solntse-1972924169.html

Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых

Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых - РИА Новости, 16.09.2024

Стало известно о необычной солнечной активности вопреки прогнозам ученых

Цикл солнечной активности в XXI веке стал сильнее вопреки прогнозам ученых, сообщает РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:45

2024-09-16T11:45

2024-09-16T17:04

земля

космос - риа наука

рбк (медиагруппа)

российская академия наук

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959331545_0:166:2792:1737_1920x0_80_0_0_25f1e031070a78d9310f16fc07a37c17.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Цикл солнечной активности в XXI веке стал сильнее вопреки прогнозам ученых, сообщает РБК со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева."Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза", — рассказал Богачев.Специалист не исключил возможный переход Солнца в режим столетнего роста, но добавил, что за этим явлением нужно наблюдать не один год. Он также отметил, что к каким-либо последствиям сейчас этот процесс не приведет.В материале указали, что индекс солнечного цикла измеряют по числу пятен, которые можно разглядеть за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. На текущий момент показатель достиг числа 215.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к сбоям в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. При высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20240912/solntse-1972284061.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, космос - риа наука, рбк (медиагруппа), российская академия наук, вспышки на солнце