https://ria.ru/20240916/smi-1973071402.html

В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T22:17

2024-09-16T22:17

2024-09-16T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Конотопе Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972977203.html

конотоп

сумская область

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в мире, конотоп, сумская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины