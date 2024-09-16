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В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/smi-1973071402.html
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:17
2024-09-16T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
конотоп
сумская область
россия
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Конотопе Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, конотоп, сумская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Сумской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в городе Конотоп Сумской области прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Конотопе Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На данный момент в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонотопСумская областьРоссияДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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