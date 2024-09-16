https://ria.ru/20240916/smi-1972996031.html

Соловьев прокомментировал санкции США против российских СМИ

Соловьев прокомментировал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Соловьев прокомментировал санкции США против российских СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости, комментируя введенные санкции госдепартамента США в отношении российских СМИ, заявил,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:47

2024-09-16T15:47

2024-09-16T16:18

сша

россия

маргарита симоньян

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/78/1553197835_0:103:3002:1792_1920x0_80_0_0_295d64c1ada75dcb906b5ab475143a39.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости, комментируя введенные санкции госдепартамента США в отношении российских СМИ, заявил, что против России идет небывалая в истории информационная война с применением "грязных технологий". "Это действительно небывалая в истории информационная война, которая ведется против нашего государства, против наших средств массовой информации с применением самых грязных технологий. И война без всяких правил, поэтому они уже дошли до какого-то предела", - сказал Соловьев. Он отметил, что идет в адрес российских СМИ именно агрессия, которая нарушает все возможные нормы, декларированные в конституции США. Он уточнил, что нарушаются нормы свободы слова, свободы распространения информации. "Это нарушает американскую первую поправку к конституции, самым грубым образом", - сказал Соловьев. По словам Соловьева, санкции в отношении СМИ - это возмутительно и неприемлемо. "Они (США) стараются полностью изжить, полностью ликвидировать то, что идет вне мейстрима их средства массовой информации и полностью уничтожить голос, который говорит о чем-то другом, голос правды ... Можно только выразить сожаление, что они таким образом демонстрируют абсолютное пренебрежение собственными законами. Поэтому, конечно, это агрессия в отношении российских СМИ", - добавил Соловьев. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

https://ria.ru/20240906/peskov-1971041463.html

https://ria.ru/20240910/otvet-1971764433.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt