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МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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13:34 16.09.2024 (обновлено: 15:01 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/smi-1972952586.html
МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ
МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ
Информационное агентство и радио Sputnik (входят в медиагруппу "Россия сегодня") и Катарское информационное агентство заключили меморандум о сотрудничестве и... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:34
2024-09-16T15:01
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik (входят в медиагруппу "Россия сегодня") и Катарское информационное агентство заключили меморандум о сотрудничестве и обмене контентом на английском и арабском языках – это первое соглашение "России сегодня", подписанное со СМИ Катара, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Катарского информационного агентства Ахмад Саид Аль-Румейхи. Церемония проходит в здании "России сегодня" на Зубовском бульваре."Для нас очень важен сегодняшний день. Шли к этому полтора года переговоров и практического взаимодействия. В современном мире эта профессиональная связь ведущих новостных агентств наших стран очень важна", - заявил Киселев."Мы заинтересованы в этом соглашении. Наш визит является кульминацией этих отношений, и мы надеемся активизировать условия соглашения, визиты и обмен информацией. Мы также заинтересованы в обмене технологиями", - сказал Аль-Румейхи.В рамках соглашения агентства договорились обмениваться сообщениями на регулярной основе на английском и арабском языках, предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или Катаре. Кроме того, согласно меморандуму, "Россия сегодня" и Катарское информационное агентство условились об организации обменов визитами и развитии двустороннего профессионального сотрудничества в информационной сфере."Катар развивается бурно. Это развитие впечатляет, но еще больше впечатляет независимая позиция Катара и приверженность своеобразию того уклада, который сложился и который защищаем в этой стране. И вот это, я считаю… у нас общее", - сказал Киселев."В этом мы находим взаимодополняющую энергию, мы видим взаимодополняющую конструкцию. Потому что Россия выступает за многоцветие мира и отстаивает принцип, когда каждая страна может и должна быть собой", - подчеркнул он.Переговоры по заключению соглашения велись на протяжении полутора лет с привлечением катарского правительства. Они были начаты по инициативе "Россия сегодня" в 2023 году при содействии посольства Катара в Москве.
https://ria.ru/20240425/sputnik-1942315636.html
https://ria.ru/20240914/smi-1972713636.html
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в мире, катар, россия, россия сегодня, sputnik
В мире, Катар, Россия, Россия сегодня, Sputnik
МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ

"Россия сегодня" будет сотрудничать с Катарским информационным агентством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор QNA Ахмад Саид Аль-Румаихи во время церемонии подписания меморандума о сотрудничестве МИА "Россия сегодня" с катарским информационным агентством QNA
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и генеральный директор QNA Ахмад Саид Аль-Румаихи во время церемонии подписания меморандума о сотрудничестве МИА Россия сегодня с катарским информационным агентством QNA - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik (входят в медиагруппу "Россия сегодня") и Катарское информационное агентство заключили меморандум о сотрудничестве и обмене контентом на английском и арабском языках – это первое соглашение "России сегодня", подписанное со СМИ Катара, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Катарского информационного агентства Ахмад Саид Аль-Румейхи. Церемония проходит в здании "России сегодня" на Зубовском бульваре.
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"Для нас очень важен сегодняшний день. Шли к этому полтора года переговоров и практического взаимодействия. В современном мире эта профессиональная связь ведущих новостных агентств наших стран очень важна", - заявил Киселев.
"Мы заинтересованы в этом соглашении. Наш визит является кульминацией этих отношений, и мы надеемся активизировать условия соглашения, визиты и обмен информацией. Мы также заинтересованы в обмене технологиями", - сказал Аль-Румейхи.
В рамках соглашения агентства договорились обмениваться сообщениями на регулярной основе на английском и арабском языках, предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или Катаре. Кроме того, согласно меморандуму, "Россия сегодня" и Катарское информационное агентство условились об организации обменов визитами и развитии двустороннего профессионального сотрудничества в информационной сфере.
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"Катар развивается бурно. Это развитие впечатляет, но еще больше впечатляет независимая позиция Катара и приверженность своеобразию того уклада, который сложился и который защищаем в этой стране. И вот это, я считаю… у нас общее", - сказал Киселев.
"В этом мы находим взаимодополняющую энергию, мы видим взаимодополняющую конструкцию. Потому что Россия выступает за многоцветие мира и отстаивает принцип, когда каждая страна может и должна быть собой", - подчеркнул он.
Переговоры по заключению соглашения велись на протяжении полутора лет с привлечением катарского правительства. Они были начаты по инициативе "Россия сегодня" в 2023 году при содействии посольства Катара в Москве.
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