https://ria.ru/20240916/smi-1972952586.html

МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ

МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

МИА "Россия сегодня" подписало соглашение о сотрудничестве с катарским СМИ

Информационное агентство и радио Sputnik (входят в медиагруппу "Россия сегодня") и Катарское информационное агентство заключили меморандум о сотрудничестве и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:34

2024-09-16T13:34

2024-09-16T15:01

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik (входят в медиагруппу "Россия сегодня") и Катарское информационное агентство заключили меморандум о сотрудничестве и обмене контентом на английском и арабском языках – это первое соглашение "России сегодня", подписанное со СМИ Катара, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и генеральный директор Катарского информационного агентства Ахмад Саид Аль-Румейхи. Церемония проходит в здании "России сегодня" на Зубовском бульваре."Для нас очень важен сегодняшний день. Шли к этому полтора года переговоров и практического взаимодействия. В современном мире эта профессиональная связь ведущих новостных агентств наших стран очень важна", - заявил Киселев."Мы заинтересованы в этом соглашении. Наш визит является кульминацией этих отношений, и мы надеемся активизировать условия соглашения, визиты и обмен информацией. Мы также заинтересованы в обмене технологиями", - сказал Аль-Румейхи.В рамках соглашения агентства договорились обмениваться сообщениями на регулярной основе на английском и арабском языках, предоставлять возможную помощь корреспондентам и представителям друг друга, когда те находятся в России или Катаре. Кроме того, согласно меморандуму, "Россия сегодня" и Катарское информационное агентство условились об организации обменов визитами и развитии двустороннего профессионального сотрудничества в информационной сфере."Катар развивается бурно. Это развитие впечатляет, но еще больше впечатляет независимая позиция Катара и приверженность своеобразию того уклада, который сложился и который защищаем в этой стране. И вот это, я считаю… у нас общее", - сказал Киселев."В этом мы находим взаимодополняющую энергию, мы видим взаимодополняющую конструкцию. Потому что Россия выступает за многоцветие мира и отстаивает принцип, когда каждая страна может и должна быть собой", - подчеркнул он.Переговоры по заключению соглашения велись на протяжении полутора лет с привлечением катарского правительства. Они были начаты по инициативе "Россия сегодня" в 2023 году при содействии посольства Катара в Москве.

https://ria.ru/20240425/sputnik-1942315636.html

https://ria.ru/20240914/smi-1972713636.html

https://ria.ru/20240915/rt-1972809881.html

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