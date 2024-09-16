https://ria.ru/20240916/sk-1972998751.html

СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке

СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке - РИА Новости, 16.09.2024

СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке

Следователи возбудили дело по статье о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

происшествия

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ. "Возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - рассказали в ведомстве. В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна женщина была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт.

https://ria.ru/20240916/zavod-1972940154.html

россия

пермь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, пермь