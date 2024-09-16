СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке
СК возбудил дело о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке
© Фото : МЧС Пермского краяАвтомобили МЧС России на месте обрушения перегородок между первым этажом и подвалом жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми
© Фото : МЧС Пермского края
Автомобили МЧС России на месте обрушения перегородок между первым этажом и подвалом жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми
ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.
"Возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - рассказали в ведомстве.
В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна женщина была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт.