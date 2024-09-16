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СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке - РИА Новости, 16.09.2024
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16:00 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/sk-1972998751.html
СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке
СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке - РИА Новости, 16.09.2024
СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке
Следователи возбудили дело по статье о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:00
2024-09-16T16:00
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ. "Возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - рассказали в ведомстве. В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна женщина была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт.
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происшествия, россия, пермь
Происшествия, Россия, Пермь
СК возбудил дело после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке

СК возбудил дело о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке

© Фото : МЧС Пермского краяАвтомобили МЧС России на месте обрушения перегородок между первым этажом и подвалом жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми
Автомобили МЧС России на месте обрушения перегородок между первым этажом и подвалом жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : МЧС Пермского края
Автомобили МЧС России на месте обрушения перегородок между первым этажом и подвалом жилого дома на улице Клары Цеткин в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о халатности после обрушения конструкций в пермской пятиэтажке, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.
"Возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - рассказали в ведомстве.
В пятиэтажном жилом доме, который конструктивно схож с общежитием, на улице Клары Цеткин в Перми 11 сентября произошло обрушение не несущей стены и перекрытий подвала и первого этажа на площади 36 квадратов. Никто не пострадал. При этом одна женщина была госпитализирована. По словам родственников, от испуга после ЧП у нее случились амнезия и ишемический инсульт.
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