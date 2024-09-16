https://ria.ru/20240916/simonyan-1972946854.html

Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя

Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя - РИА Новости, 16.09.2024

Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что можно еще сделать журналистам в защиту главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:35

2024-09-16T12:35

2024-09-16T13:20

сша

россия

дмитрий песков

маргарита симоньян

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что можно еще сделать журналистам в защиту главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, заявил, что она сама кого хочешь защитит. "Вы, конечно, все молодцы, но Рита Симоньян сама кого хочешь защитит. Все будет нормально", - сказал Песков. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

сша, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt