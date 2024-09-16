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Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя - РИА Новости, 16.09.2024
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12:35 16.09.2024 (обновлено: 13:20 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/simonyan-1972946854.html
Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя
Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя - РИА Новости, 16.09.2024
Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что можно еще сделать журналистам в защиту главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:35
2024-09-16T13:20
сша
россия
дмитрий песков
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что можно еще сделать журналистам в защиту главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, заявил, что она сама кого хочешь защитит. "Вы, конечно, все молодцы, но Рита Симоньян сама кого хочешь защитит. Все будет нормально", - сказал Песков. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972863348.html
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
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РИА Новости
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96
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сша, россия, дмитрий песков, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Россия, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Песков заявил, что Симоньян способна постоять за себя

Песков: Симоньян сама кого хочешь защитит, все будет нормально

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, что можно еще сделать журналистам в защиту главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, заявил, что она сама кого хочешь защитит.
"Вы, конечно, все молодцы, но Рита Симоньян сама кого хочешь защитит. Все будет нормально", - сказал Песков.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Симоньян объяснила введение санкций США против "России сегодня" и RT
15 сентября, 22:55
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
 
СШАРоссияДмитрий ПесковМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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