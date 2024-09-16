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ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике - РИА Новости, 16.09.2024
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14:07 16.09.2024 (обновлено: 14:33 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/shulginov-1972962171.html
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике - РИА Новости, 16.09.2024
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике
"Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:07
2024-09-16T14:33
политика
единая россия
госдума рф
николай шульгинов
владимир васильев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая Россия в Госдуме Владимир Васильев."У нас на должность (председателя) комитета ГД по энергетике (предлагается назначить) Николая Григорьевича Шульгинова", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240916/gosduma-1972970684.html
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политика, единая россия, госдума рф, николай шульгинов, владимир васильев
Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Николай Шульгинов, Владимир Васильев
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике

ЕР выдвинет экс-министра Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая Россия в Госдуме Владимир Васильев.
"У нас на должность (председателя) комитета ГД по энергетике (предлагается назначить) Николая Григорьевича Шульгинова", - сказал он журналистам.
Ольга Казакова - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
ЕР определилась с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по культуре
Вчера, 14:32
 
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФНиколай ШульгиновВладимир Васильев
 
 
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