https://ria.ru/20240916/shulginov-1972962171.html
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике - РИА Новости, 16.09.2024
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике
"Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:07
2024-09-16T14:07
2024-09-16T14:33
политика
единая россия
госдума рф
николай шульгинов
владимир васильев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая Россия в Госдуме Владимир Васильев."У нас на должность (председателя) комитета ГД по энергетике (предлагается назначить) Николая Григорьевича Шульгинова", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240916/gosduma-1972970684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, николай шульгинов, владимир васильев
Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Николай Шульгинов, Владимир Васильев
ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике
ЕР выдвинет экс-министра Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике