https://ria.ru/20240916/shulginov-1972962171.html

ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике

ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике - РИА Новости, 16.09.2024

ЕР выдвинет Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике

"Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:07

2024-09-16T14:07

2024-09-16T14:33

политика

единая россия

госдума рф

николай шульгинов

владимир васильев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предложит кандидатуру бывшего министра энергетики Николая Шульгинова на пост главы комитета Госдумы по энергетике, заявил глава фракции Единая Россия в Госдуме Владимир Васильев."У нас на должность (председателя) комитета ГД по энергетике (предлагается назначить) Николая Григорьевича Шульгинова", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240916/gosduma-1972970684.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, единая россия, госдума рф, николай шульгинов, владимир васильев