https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html

"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2024

"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

Уже второй кикшеринговый сервис выписал штраф в 100 тысяч рублей, на этот раз за езду вдвоем на одном самокате: такой штраф выписал "МТС Юрент" - средства были... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:40

2024-09-16T19:40

2024-09-16T19:46

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уже второй кикшеринговый сервис выписал штраф в 100 тысяч рублей, на этот раз за езду вдвоем на одном самокате: такой штраф выписал "МТС Юрент" - средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту, сообщила компания. "Сервис кикшеринга "МТС Юрент" списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Напомним, что кикшеринг поддержал инициативу Департамента транспорта столицы и увеличил санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября", - сказано в релизе. Информацию о нарушении служба поддержки компании получила от одного из консультантов безопасности сервиса. После проверки был установлен аккаунт пользователя, которому вынесли штраф в повышенном размере. Как добавили в пресс-службе, компания усилила контроль за поездками на самокатах вдвоем: стало больше консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса, а на всех самокатах в Москве появились индивидуальные укрупненные номера, которые легче считываются камерами. Ранее в сентября кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, сообщали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. В августе дептранс Москвы сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240916/samokat-1973041011.html

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москва, мтс, общество, происшествия, россия