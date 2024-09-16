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"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2024
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19:40 16.09.2024 (обновлено: 19:46 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей - РИА Новости, 16.09.2024
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей
Уже второй кикшеринговый сервис выписал штраф в 100 тысяч рублей, на этот раз за езду вдвоем на одном самокате: такой штраф выписал "МТС Юрент" - средства были... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:40
2024-09-16T19:46
москва
мтс
общество
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уже второй кикшеринговый сервис выписал штраф в 100 тысяч рублей, на этот раз за езду вдвоем на одном самокате: такой штраф выписал "МТС Юрент" - средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту, сообщила компания. "Сервис кикшеринга "МТС Юрент" списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Напомним, что кикшеринг поддержал инициативу Департамента транспорта столицы и увеличил санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября", - сказано в релизе. Информацию о нарушении служба поддержки компании получила от одного из консультантов безопасности сервиса. После проверки был установлен аккаунт пользователя, которому вынесли штраф в повышенном размере. Как добавили в пресс-службе, компания усилила контроль за поездками на самокатах вдвоем: стало больше консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса, а на всех самокатах в Москве появились индивидуальные укрупненные номера, которые легче считываются камерами. Ранее в сентября кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, сообщали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда. В августе дептранс Москвы сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240916/samokat-1973041011.html
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москва, мтс, общество, происшествия, россия
Москва, МТС, Общество, Происшествия, Россия
"МТС Юрент" впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей

"МТС Юрент" выписал штраф на сто тысяч рублей за езду вдвоем в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрокат электросамокатов
Прокат электросамокатов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прокат электросамокатов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уже второй кикшеринговый сервис выписал штраф в 100 тысяч рублей, на этот раз за езду вдвоем на одном самокате: такой штраф выписал "МТС Юрент" - средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту, сообщила компания.
"Сервис кикшеринга "МТС Юрент" списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. Напомним, что кикшеринг поддержал инициативу Департамента транспорта столицы и увеличил санкции за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября", - сказано в релизе.
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Информацию о нарушении служба поддержки компании получила от одного из консультантов безопасности сервиса. После проверки был установлен аккаунт пользователя, которому вынесли штраф в повышенном размере.
Как добавили в пресс-службе, компания усилила контроль за поездками на самокатах вдвоем: стало больше консультантов по безопасности, которые выявляют нарушителей и отправляют информацию о них в службу поддержки сервиса, а на всех самокатах в Москве появились индивидуальные укрупненные номера, которые легче считываются камерами.
Ранее в сентября кикшеринговый сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф в 100 тысяч рублей пользователю, который передал арендованный электросамокат несовершеннолетним - поводом стало обращение очевидца, который сфотографировал трех подростков во время поездки и пожаловался в службу поддержки, сообщали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Этот штраф был выставлен на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.
В августе дептранс Москвы сообщил, что направил в адрес операторов сервисов аренды письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем и передачу руля детям до 100 тысяч рублей.
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