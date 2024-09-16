https://ria.ru/20240916/shri-lanka-1972893257.html
Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность
Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность - РИА Новости, 16.09.2024
Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность
Посольство России на Шри-Ланке призвало прибывающих на остров российских граждан соблюдать осторожность в связи с предстоящими в конце этой недели... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T08:45
2024-09-16T08:45
2024-09-16T08:46
в мире
шри-ланка
россия
ранил викрамасингхе
готабая раджапакса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке призвало прибывающих на остров российских граждан соблюдать осторожность в связи с предстоящими в конце этой недели президентскими выборами в стране. "В связи с запланированными на 21 сентября 2024 г. президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность про перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровья, уведомлять об этом дежурного консула посольства", - сообщило посольство Ранее избирательная комиссия Шри-Ланки назначила голосование на выборах президента на 21 сентября. В выборах примут участие 39 кандидатов, в том числе - действующий президент Ранил Викрамасингхе, лидер оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджит Премадаса, а также племянник экс-президента страны Готабаи Раджапаксы - Намал Раджапакса. Согласно конституции страны, выборы на Шри-Ланке должны пройти до ноября этого года в связи с истечением срока полномочий действующего президента. В ходе последних президентских выборов на острове в 2019 году на них победил Готабайя Раджапакса, однако в июле 2022 года на фоне протестов он ушел в отставку, его преемником стал Ранил Викрамасингхе. Президент Шри-Ланки избирается сроком на пять лет и не более чем на два президентских срока.
https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html
https://ria.ru/20240824/shri-lanka-1968198236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, россия, ранил викрамасингхе, готабая раджапакса
В мире, Шри-Ланка, Россия, Ранил Викрамасингхе, Готабая Раджапакса
Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность
Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность из-за выборов
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке призвало прибывающих на остров российских граждан соблюдать осторожность в связи с предстоящими в конце этой недели президентскими выборами в стране.
"В связи с запланированными на 21 сентября 2024 г. президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность про перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровья, уведомлять об этом дежурного консула посольства", - сообщило посольство
Ранее избирательная комиссия Шри-Ланки назначила голосование на выборах президента на 21 сентября. В выборах примут участие 39 кандидатов, в том числе - действующий президент Ранил Викрамасингхе
, лидер оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджит Премадаса, а также племянник экс-президента страны Готабаи Раджапаксы
- Намал Раджапакса.
Согласно конституции страны, выборы на Шри-Ланке должны пройти до ноября этого года в связи с истечением срока полномочий действующего президента. В ходе последних президентских выборов на острове в 2019 году на них победил Готабайя Раджапакса, однако в июле 2022 года на фоне протестов он ушел в отставку, его преемником стал Ранил Викрамасингхе.
Президент Шри-Ланки избирается сроком на пять лет и не более чем на два президентских срока.