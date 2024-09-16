https://ria.ru/20240916/shri-lanka-1972893257.html

Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность

Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность - РИА Новости, 16.09.2024

Посольство на Шри-Ланке призвало россиян соблюдать осторожность

Посольство России на Шри-Ланке призвало прибывающих на остров российских граждан соблюдать осторожность в связи с предстоящими в конце этой недели... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T08:45

2024-09-16T08:45

2024-09-16T08:46

в мире

шри-ланка

россия

ранил викрамасингхе

готабая раджапакса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921004302_47:0:3686:2047_1920x0_80_0_0_e8a449cc6695bdfdbe428daca2af03df.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен – РИА Новости. Посольство России на Шри-Ланке призвало прибывающих на остров российских граждан соблюдать осторожность в связи с предстоящими в конце этой недели президентскими выборами в стране. "В связи с запланированными на 21 сентября 2024 г. президентскими выборами призываем в день голосования, а также в последующий период проявлять максимальную бдительность про перемещении по острову, избегать массовых скоплений людей, в случае возникновения ситуаций, угрожающих вашей жизни и здоровья, уведомлять об этом дежурного консула посольства", - сообщило посольство Ранее избирательная комиссия Шри-Ланки назначила голосование на выборах президента на 21 сентября. В выборах примут участие 39 кандидатов, в том числе - действующий президент Ранил Викрамасингхе, лидер оппозиционной партии "Объединенная национальная сила" Саджит Премадаса, а также племянник экс-президента страны Готабаи Раджапаксы - Намал Раджапакса. Согласно конституции страны, выборы на Шри-Ланке должны пройти до ноября этого года в связи с истечением срока полномочий действующего президента. В ходе последних президентских выборов на острове в 2019 году на них победил Готабайя Раджапакса, однако в июле 2022 года на фоне протестов он ушел в отставку, его преемником стал Ранил Викрамасингхе. Президент Шри-Ланки избирается сроком на пять лет и не более чем на два президентских срока.

https://ria.ru/20240902/shri-lanka-1969900375.html

https://ria.ru/20240824/shri-lanka-1968198236.html

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, россия, ранил викрамасингхе, готабая раджапакса