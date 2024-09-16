https://ria.ru/20240916/shkola-1972935344.html

В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе

В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024

В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе

Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:37

2024-09-16T12:37

2024-09-16T12:37

происшествия

челябинск

россия

дмитрий песков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_184:240:1096:753_1920x0_80_0_0_9ada22fa7af802da2701cb16d6093ac0.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать этот инцидент. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html

https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, россия, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске