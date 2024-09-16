Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/shkola-1972935344.html
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе
Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:37
2024-09-16T12:37
происшествия
челябинск
россия
дмитрий песков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_184:240:1096:753_1920x0_80_0_0_9ada22fa7af802da2701cb16d6093ac0.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать этот инцидент. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html
https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f3a3f40804615a1801edd749dbc580e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе

Песков: в Кремле не знают деталей нападения в челябинской школе

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать этот инцидент.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Напавший на учеников в челябинской школе до этого лечился в психбольнице
Вчера, 12:31
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют
Вчера, 11:18
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала