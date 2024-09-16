https://ria.ru/20240916/shkola-1972935344.html
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе
Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:37
2024-09-16T12:37
2024-09-16T12:37
происшествия
челябинск
россия
дмитрий песков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Кремль не располагает деталями чрезвычайного происшествия в коррекционной школе Челябинска, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать этот инцидент. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html
https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, челябинск, россия, дмитрий песков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Кремле не располагают деталями ЧП в челябинской школе
Песков: в Кремле не знают деталей нападения в челябинской школе