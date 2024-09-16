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Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют - РИА Новости, 16.09.2024
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11:18 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют - РИА Новости, 16.09.2024
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют
Двое пострадавших при нападении ученика на сверстников и учителя в школе Челябинска направлены на операции, еще двое госпитализированы в профильные отделения... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:18
2024-09-16T11:18
происшествия
челябинск
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двое пострадавших при нападении ученика на сверстников и учителя в школе Челябинска направлены на операции, еще двое госпитализированы в профильные отделения сообщает минздрав региона. "Один ребенок экстренно взят в операционную, второй - после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения", - говорится в сообщении. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html
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происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют

Двух пострадавших при нападении ученика в школе в Челябинске прооперируют

© Фото : соцсетиОбстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двое пострадавших при нападении ученика на сверстников и учителя в школе Челябинска направлены на операции, еще двое госпитализированы в профильные отделения сообщает минздрав региона.
"Один ребенок экстренно взят в операционную, второй - после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения", - говорится в сообщении.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом
11:17
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Росгвардия задержала ученика школы в Челябинске после нападения
10:43
 
ПроисшествияЧелябинскАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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