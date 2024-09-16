https://ria.ru/20240916/shkola-1972919752.html

Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют

Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют - РИА Новости, 16.09.2024

Двух пострадавших при нападении в школе в Челябинске прооперируют

Двое пострадавших при нападении ученика на сверстников и учителя в школе Челябинска направлены на операции, еще двое госпитализированы в профильные отделения... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:18

2024-09-16T11:18

2024-09-16T11:18

происшествия

челябинск

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двое пострадавших при нападении ученика на сверстников и учителя в школе Челябинска направлены на операции, еще двое госпитализированы в профильные отделения сообщает минздрав региона. "Один ребенок экстренно взят в операционную, второй - после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение. Третий ребенок и взрослый пострадавший в оперативном лечении не нуждаются, госпитализированы в профильные отделения", - говорится в сообщении. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html

https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске