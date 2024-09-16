https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске

Четверо пострадавших в Челябинске, где ученик напал с молотком на одноклассников, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T10:10

2024-09-16T10:10

2024-09-16T10:57

происшествия

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Четверо пострадавших в Челябинске, где ученик напал с молотком на одноклассников, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Четверо пострадавших – трое подростков 13 лет, две девочки и мальчик, и один взрослый преподаватель – после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь", - сказала собеседница агентства.Как сообщал глава региона Алексей Теслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

челябинск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске