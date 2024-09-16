https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске - РИА Новости, 16.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
Четверо пострадавших в Челябинске, где ученик напал с молотком на одноклассников, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:10
2024-09-16T10:10
2024-09-16T10:57
происшествия
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Четверо пострадавших в Челябинске, где ученик напал с молотком на одноклассников, находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве."Четверо пострадавших – трое подростков 13 лет, две девочки и мальчик, и один взрослый преподаватель – после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь", - сказала собеседница агентства.Как сообщал глава региона Алексей Теслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
Четверо пострадавших при ЧП в школе в Челябинске госпитализированы