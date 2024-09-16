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Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым - РИА Новости, 16.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/serial-1972516592.html
Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым
Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым - РИА Новости, 16.09.2024
Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым
На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:15
2024-09-16T04:15
культура
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым в главных ролях."Дама с собачкой. Продолжение" – это история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов)", — рассказали в пресс-службе телеканала."Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно", — отметила Елена Яковлева.По словам режиссера, в продолжении будут удивительные расследования, погони, интересно будет и любителям семейной драмы."Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но в детективе, на мой взгляд, самое главное – это детали. Именно они делают детектив детективом", — добавил Роман Просвирнин.
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кино и сериалы, что посмотреть , елена яковлева, александр балуев, новости культуры
Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Елена Яковлева, Александр Балуев, Новости культуры
Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым

Сериал "Дама с собачкой. Продолжение" выходит на телеканале "Россия"

© Предоставлено телеканалом "Россия"Кадр из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
Кадр из сериала Дама с собачкой. Продолжение - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Предоставлено телеканалом "Россия"
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым в главных ролях.
Эпизод из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
Эпизод из сериала Дама с собачкой. Продолжение
Эпизод из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
1 из 2
Сериал "Дама с собачкой. Продолжение"
Сериал Дама с собачкой. Продолжение
Сериал "Дама с собачкой. Продолжение"
2 из 2
Эпизод из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
1 из 2
Сериал "Дама с собачкой. Продолжение"
2 из 2
"Дама с собачкой. Продолжение" – это история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов)", — рассказали в пресс-службе телеканала.
"Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно", — отметила Елена Яковлева.
По словам режиссера, в продолжении будут удивительные расследования, погони, интересно будет и любителям семейной драмы.
"Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но в детективе, на мой взгляд, самое главное – это детали. Именно они делают детектив детективом", — добавил Роман Просвирнин.
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КультураКино и сериалычто посмотретьЕлена ЯковлеваАлександр БалуевНовости культуры
 
 
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