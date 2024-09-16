https://ria.ru/20240916/serial-1972516592.html

Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым

Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым - РИА Новости, 16.09.2024

Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым

На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T04:15

2024-09-16T04:15

2024-09-16T04:15

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым в главных ролях."Дама с собачкой. Продолжение" – это история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов)", — рассказали в пресс-службе телеканала."Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно", — отметила Елена Яковлева.По словам режиссера, в продолжении будут удивительные расследования, погони, интересно будет и любителям семейной драмы."Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но в детективе, на мой взгляд, самое главное – это детали. Именно они делают детектив детективом", — добавил Роман Просвирнин.

https://ria.ru/20240909/serialy-1970628861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , елена яковлева, александр балуев, новости культуры