Выходит продолжение сериала "Дама с собачкой" с Яковлевой и Балуевым

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым в главных ролях."Дама с собачкой. Продолжение" – это история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов)", — рассказали в пресс-службе телеканала."Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно", — отметила Елена Яковлева.По словам режиссера, в продолжении будут удивительные расследования, погони, интересно будет и любителям семейной драмы."Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но в детективе, на мой взгляд, самое главное – это детали. Именно они делают детектив детективом", — добавил Роман Просвирнин.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На телеканале "Россия" начинается показ продолжения популярного детективного сериала "Дама с собачкой" режиссера Романа Просвирнина с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым в главных ролях.
Эпизод из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
Эпизод из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
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Сериал "Дама с собачкой. Продолжение"
Сериал "Дама с собачкой. Продолжение"
2 из 2
Эпизод из сериала "Дама с собачкой. Продолжение"
1 из 2
Сериал "Дама с собачкой. Продолжение"
2 из 2
"Дама с собачкой. Продолжение" – это история о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). Она по-прежнему помогает в расследованиях своему бывшему ученику по шахматной школе – следователю Эдику Свиридову (Сергей Перегудов)", — рассказали в пресс-службе телеканала.
"Мне кажется, жажда авантюр есть у любой женщины. А у моей героини еще и математический, шахматный склад ума, который заставляет ее логически обдумывать всевозможные ситуации. Ко второму сезону Агата Денисовна обрастает друзьями, и ее увлечение передается окружающим. Получается такое совместное творчество. Семья для моей героини, с одной стороны, на первом плане, а с другой – каждый человек должен проживать свою жизнь самостоятельно", — отметила Елена Яковлева.
По словам режиссера, в продолжении будут удивительные расследования, погони, интересно будет и любителям семейной драмы.
"Мне в этой истории нравится ироничное и юморное начало. Но в детективе, на мой взгляд, самое главное – это детали. Именно они делают детектив детективом", — добавил Роман Просвирнин.
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