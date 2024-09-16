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В Армении начнут сбор подписей по вопросу вступления в Евросоюз

В Армении начнут сбор подписей по вопросу вступления в Евросоюз - РИА Новости, 16.09.2024

В Армении начнут сбор подписей по вопросу вступления в Евросоюз

Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в республике в понедельник, 16 сентября, после согласия, данного Центризбирком на... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:52

2024-09-16T00:52

2024-09-16T01:36

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ЕРЕВАН, 16 сен — РИА Новости. Сбор подписей по вопросу вступления Армении в Евросоюз официально стартовал в республике в понедельник, 16 сентября, после согласия, данного Центризбирком на создание инициативной группы для запуска этого процесса. Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, комиссия 11 сентября дала согласие на предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение парламента проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Полномочным представителем инициативной группы назначен член политсовета партии "Республика" Артак Зейналян, занимавший пост министра юстиции Армении в 2018—2019 годах. ЦИК постановил, что сбор подписей должен пройти с 16 сентября по 14 ноября включительно. Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания требуются подписи 50 тысяч граждан страны. В случае, если инициативной группе удастся это сделать, а депутаты не одобрят законопроект, то армянским законодательством предусмотрен сбор подписей для вынесения законопроекта на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей. В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейский союз. С инициативой проведения слушаний выступила объединяющая прозападных политиков и общественных деятелей платформа демократических сил. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Россию стремятся выдавить из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности, добавила дипломат. При этом, 11 сентября Захарова заявила, что целенаправленная работа армянских партнеров над либерализацией визового режима — это суверенное право Армении. Она подчеркнула, что Москва и Ереван не обсуждали данный вопрос, но при этом отметила, что не видит возможного негативного влияния этих переговоров на безвизовый режим между Россией и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 1 июля, что проведение в Армении референдума о членстве в Евросоюзе вызовет вопросы, на которые нет ответа. В частности, по его словам, при организации референдума необходимо провести и агитационную кампанию, во время которой граждане начнут задавать вопросы: как, когда, в какие сроки, какими шагами, готов и захочет ли сам Евросоюз. Пашинян отметил, что инициаторы проведения референдума хотят продемонстрировать поддержку этой идеи армянским обществом, однако, по его словам, если бы он не был уверен в такой поддержке, то не утверждал бы с трибуны Европарламента, что Армения готова сблизиться с ЕС настолько, насколько Евросоюз сочтет это возможным. Спикер парламента Армении Ален Симонян сказал 27 июня в интервью латвийскому изданию Rus.LSM, что Ереван разделяет ценности стран ЕС, поэтому стране нужна поддержка, чтобы стать полноценным членом Евросоюза. Он напомнил, что ранее в парламенте Армении прошла дискуссия о возможном референдуме по присоединению страны к Евросоюзу. Спикер добавил, что когда-нибудь в ближайшем будущем этот референдум состоится, и граждане проголосуют "за". Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил 9 марта в интервью турецкой телекомпании TRT World, что в Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея членства в ЕС. По его словам, у народа "есть европейские устремления".

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https://ria.ru/20240913/armeniya-1972497204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, армения, россия, москва, мария захарова, никол пашинян, евросоюз, европарламент