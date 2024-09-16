Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
Глава МИД Кубы Паррилья: новые санкции США показывают лицемерие Белого дома
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Новые санкции Вашингтона в отношении российских СМИ демонстрируют лицемерие Белого дома, который заявляет себя главным защитником свободы слова, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
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"Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду", - написал министр в своем блоге в Х.
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13 сентября, 22:05
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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