https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html

Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ

Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ

Новые санкции Вашингтона в отношении российских СМИ демонстрируют лицемерие Белого дома, который заявляет себя главным защитником свободы слова, заявил министр... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:19

2024-09-16T23:19

2024-09-16T23:21

в мире

сша

куба

бруно родригес паррилья

маргарита симоньян

антон анисимов

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Новые санкции Вашингтона в отношении российских СМИ демонстрируют лицемерие Белого дома, который заявляет себя главным защитником свободы слова, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду", - написал министр в своем блоге в Х. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240913/zakharova-1972625194.html

https://ria.ru/20240906/bajden-1971123605.html

сша

куба

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, куба, бруно родригес паррилья, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt