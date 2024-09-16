Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 16.09.2024 (обновлено: 23:21 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
Новые санкции Вашингтона в отношении российских СМИ демонстрируют лицемерие Белого дома, который заявляет себя главным защитником свободы слова, заявил министр... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:19
2024-09-16T23:21
в мире
сша
куба
бруно родригес паррилья
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a9347d962ade6602303f2767dcbcd7c.jpg
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Новые санкции Вашингтона в отношении российских СМИ демонстрируют лицемерие Белого дома, который заявляет себя главным защитником свободы слова, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду", - написал министр в своем блоге в Х. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240913/zakharova-1972625194.html
https://ria.ru/20240906/bajden-1971123605.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155686/04/1556860481_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bc1dcb613a954bbcf5ab30d51e234bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба, бруно родригес паррилья, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Куба, Бруно Родригес Паррилья, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ

Глава МИД Кубы Паррилья: новые санкции США показывают лицемерие Белого дома

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Новые санкции Вашингтона в отношении российских СМИ демонстрируют лицемерие Белого дома, который заявляет себя главным защитником свободы слова, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
«
"Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду", - написал министр в своем блоге в Х.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
13 сентября, 22:05
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ: Байден может дойти до цензуры в борьбе с российскими СМИ
6 сентября, 17:19
 
В миреСШАКубаБруно Родригес ПаррильяМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала