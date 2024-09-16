https://ria.ru/20240916/sanktsii-1972923407.html
Россия ответит на санкции США против российских СМИ, заявили в МИД
Россия ответит на санкции США против российских СМИ, заявили в МИД - РИА Новости, 16.09.2024
Россия ответит на санкции США против российских СМИ, заявили в МИД
Москва разработает ответные меры на санкции США против российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:42
2024-09-16T11:42
2024-09-16T16:22
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
санкции в отношении россии
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва разработает ответные меры на санкции США против российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала"."Как вы видите, российская исполнительная власть реагирует, политические оценки все даны. Что касается ответных мер, они будут разработаны", - сказала она.Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240916/lavrov-1972970292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, санкции в отношении россии, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Москва, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Санкции в отношении России, Санкции США против "России сегодня" и RT
Россия ответит на санкции США против российских СМИ, заявили в МИД
МИД: Москва разработает ответ на санкции США против российских СМИ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Москва разработает ответные меры на санкции США против российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала"
.
"Как вы видите, российская исполнительная власть реагирует, политические оценки все даны. Что касается ответных мер, они будут разработаны", - сказала она.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).