https://ria.ru/20240916/samokat-1973041011.html

В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях

В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях - РИА Новости, 16.09.2024

В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за самоката на путях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:14

2024-09-16T18:14

2024-09-16T18:14

москва

московский метрополитен

самокаты

происшествия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за самоката на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за самоката на путях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240808/stantsiya-1964830347.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, московский метрополитен, самокаты, происшествия