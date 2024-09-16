https://ria.ru/20240916/samokat-1973041011.html
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях - РИА Новости, 16.09.2024
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях
На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за самоката на путях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T18:14
2024-09-16T18:14
2024-09-16T18:14
москва
московский метрополитен
самокаты
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличены интервалы движения из-за самоката на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за самоката на путях", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, самокаты, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Самокаты, Происшествия
В Москве на фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за самоката на путях
На юго-востоке метро Москвы увеличили интервалы движения из-за самоката на путях