https://ria.ru/20240916/samara-1973065865.html
Житель Самары получил 2,5 года колонии за фиктивную регистрацию мигрантов
Житель Самары получил 2,5 года колонии за фиктивную регистрацию мигрантов - РИА Новости, 16.09.2024
Житель Самары получил 2,5 года колонии за фиктивную регистрацию мигрантов
Куйбышевский районный суд Самары приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии строгого режима по обвинению в фиктивной постановке на миграционный учёт свыше... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:58
2024-09-16T20:58
2024-09-16T20:58
происшествия
россия
самарская область
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САРАТОВ, 16 сен - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Самары приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии строгого режима по обвинению в фиктивной постановке на миграционный учёт свыше 80 мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии и в 10 кражах и мелких хищениях, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Судом установлено, что на протяжении января-февраля 2023 года гражданин РФ фиктивно поставил на учёт по месту своего жительства 84 граждан республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В различные периоды времени с июня по декабрь 2023 года он совершал хищения товаров из магазинов розничной торговли… Суд… назначил наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Суд признал 55-летнего местного жителя виновным по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", части 1 статьи 158 УК РФ "Кража" и статье 158.1 УК РФ "Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию". По информации ведомства, подсудимый в суде вину признал и раскаялся. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, россия, самарская область
Происшествия, Россия, Самарская область
Житель Самары получил 2,5 года колонии за фиктивную регистрацию мигрантов
Прокуратура: житель Самары фиктивно поставил на учет более 80 мигрантов