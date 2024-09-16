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Театр "ВелесО" прокомментировал данные об уголовных делах актера Ткачука
Театр "ВелесО" прокомментировал данные об уголовных делах актера Ткачука - РИА Новости, 16.09.2024
Театр "ВелесО" прокомментировал данные об уголовных делах актера Ткачука
В конно-драматическом театре "ВелесО", основанном актером Евгением Ткачуком, не знают о его задержании и уголовных делах, сообщили РИА Новости в организации. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:43
2024-09-16T13:43
2024-09-16T14:40
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В конно-драматическом театре "ВелесО", основанном актером Евгением Ткачуком, не знают о его задержании и уголовных делах, сообщили РИА Новости в организации."Я не владею никакой информацией", — сказала собеседница агентства.В понедельник в СМИ появилась информация, что в отношении Ткачука возбудили два уголовных дела.Накануне корреспонденту РИА Новости в пресс-службе оператора воздушной гавани ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщили, что при досмотре в петербургском аэропорту Пулково у мужчины с именем Евгений Ткачук обнаружили вещество неизвестного происхождения, его задержали.Утверждается, что артиста остановили во время досмотра перед его вылетом в Тбилиси. Как заявил агентству оператор Пулково, имя, отчество и фамилия задержанного совпадают с данными актера.
https://ria.ru/20240913/zaderzhanie-1972596457.html
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происшествия, тбилиси, пулково (аэропорт), россия
Происшествия, Тбилиси, Пулково (аэропорт), Россия
Театр "ВелесО" прокомментировал данные об уголовных делах актера Ткачука
В театре "ВелесО" ничего не знают об уголовных делах против актера Ткачука