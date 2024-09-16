https://ria.ru/20240916/rossotrudnichestvo-1972993915.html

Россотрудничество подписало соглашения о Русских домах в Африке

Россотрудничество подписало соглашения о Русских домах в Африке - РИА Новости, 16.09.2024

Россотрудничество подписало соглашения о Русских домах в Африке

Россотрудничество подписало соглашения о создании партнерских Русских домов в Гвинее, Сомали, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чаде и Экваториальной Гвинее, передает... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:37

2024-09-16T15:37

2024-09-16T15:37

россия

цар

гвинея

евгений примаков

дмитрий дегтярев

владимир хохлов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

африка

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россотрудничество подписало соглашения о создании партнерских Русских домов в Гвинее, Сомали, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чаде и Экваториальной Гвинее, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый, исполнительный директор РОО "Центр по организации научных, культурных мероприятий в сфере народной дипломатии" в Гвинее Наталия Красовская, директор "Пушкинского центра" в Сомали Харед Абдифатах, председатель правления "Фонда русского наследия" в Сьерра-Леоне Дмитрий Дегтярев, президент культурного центра "Русский дом" в Чаде Сафья Ахмат Ибрахим, руководитель "Русской торговой компании" в Экваториальной Гвинее Владимир Хохлов. "Запрос у местных сообществ на российское образование, русский язык, культурные связи гораздо выше, чем та сеть домов, которая официально существует. Поэтому мы отвечаем на общественный запрос от наших друзей во всем мире. Их у нас много, Россия абсолютно никак не изолирована. У нас уже подписано довольно много соглашений. Вместе с новыми Русскими домами, с которыми мы сегодня подписываем соглашения, будет 16 таких партнерских Русских домов", - сказал Примаков в ходе церемонии подписания. По словам главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, запрос на обучение в России огромен. "Я думаю, что благодаря подписанию соглашений у нас расширится возможность организации курсов для того, чтобы люди приезжали в Россию более подготовленными", - отметил он.

https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969109882.html

https://ria.ru/20240829/rossotrudnichestvo-1969112735.html

россия

цар

гвинея

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, цар, гвинея, евгений примаков, дмитрий дегтярев, владимир хохлов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), африка