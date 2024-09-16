https://ria.ru/20240916/rossiya-1972883196.html

В США до смерти боятся реакции России на план Запада, заявил журналист

В США до смерти боятся реакции России на план Запада, заявил журналист - РИА Новости, 16.09.2024

В США до смерти боятся реакции России на план Запада, заявил журналист

Решение позволить Украине наносить удары вглубь территории России уже принято, однако Соединенные Штаты очень боятся ответной реакции Москвы, заявил бразильский РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T05:52

2024-09-16T05:52

2024-09-16T06:00

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Решение позволить Украине наносить удары вглубь территории России уже принято, однако Соединенные Штаты очень боятся ответной реакции Москвы, заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Решение (наносить удары. — Прим. ред.) по территории Российской Федерации уже принято <...> Однако американцы очень осторожны и до смерти боятся (реакции России — Прим. ред.)", — поделился мнением эксперт.По его словам, подобная ситуация больше напоминает политическое шоу, с помощью которого лидеры западных стран пытаются выяснить реакцию и настроение в обществе.На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20240916/shvetsiya-1972878547.html

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россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, в мире