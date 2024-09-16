https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера - РИА Новости, 16.09.2024
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:59
2024-09-16T20:59
2024-09-16T21:12
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство. "В социальных сетях информация о гималайском медведе, который выбежал из клетки, предположительно, в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно опубликованным сведениям, к поимке животного привлекались волонтёры. В настоящий момент управлением проверяет данное сообщение. Сделаны запросы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомством устанавливается место произошедшего инцидента и владелец животного.
https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html
ленинградская область
гатчинский район
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происшествия, ленинградская область, гатчинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера
Росприроднадзор проверяет информацию о сбежавшем из вольера в Ленобласти медведе