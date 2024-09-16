Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 16.09.2024 (обновлено: 21:12 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера - РИА Новости, 16.09.2024
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:59
2024-09-16T21:12
происшествия
ленинградская область
гатчинский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861525566_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_9e0cf257a149b2d2b4447b2de31fcf54.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство. "В социальных сетях информация о гималайском медведе, который выбежал из клетки, предположительно, в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно опубликованным сведениям, к поимке животного привлекались волонтёры. В настоящий момент управлением проверяет данное сообщение. Сделаны запросы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомством устанавливается место произошедшего инцидента и владелец животного.
https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html
ленинградская область
гатчинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861525566_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_033c78826faee68324696af11657db0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, гатчинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчинский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Ленинградской области медведь сбежал из вольера

Росприроднадзор проверяет информацию о сбежавшем из вольера в Ленобласти медведе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГималайский медведь
Гималайский медведь - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Гималайский медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство.
"В социальных сетях информация о гималайском медведе, который выбежал из клетки, предположительно, в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно опубликованным сведениям, к поимке животного привлекались волонтёры. В настоящий момент управлением проверяет данное сообщение. Сделаны запросы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомством устанавливается место произошедшего инцидента и владелец животного.
Кот Крошик - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Худеющий кот Крошик попытался сбежать и застрял в полке
12 сентября, 14:05
 
ПроисшествияЛенинградская областьГатчинский районФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала