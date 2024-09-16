https://ria.ru/20240916/rosprirodnadzor-1973065664.html

В Ленинградской области медведь сбежал из вольера

В Ленинградской области медведь сбежал из вольера - РИА Новости, 16.09.2024

В Ленинградской области медведь сбежал из вольера

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T20:59

2024-09-16T20:59

2024-09-16T21:12

происшествия

ленинградская область

гатчинский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о медведе, сбежавшем из вольера в Ленинградской области, сообщает ведомство. "В социальных сетях информация о гималайском медведе, который выбежал из клетки, предположительно, в Гатчинском районе Ленинградской области. Согласно опубликованным сведениям, к поимке животного привлекались волонтёры. В настоящий момент управлением проверяет данное сообщение. Сделаны запросы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомством устанавливается место произошедшего инцидента и владелец животного.

https://ria.ru/20240912/kot-1972290744.html

ленинградская область

гатчинский район

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происшествия, ленинградская область, гатчинский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)