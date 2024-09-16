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В "Росатоме" заявили об угрозе провокаций ВСУ всей мировой атомной отрасли - РИА Новости, 16.09.2024
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14:26 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/rosatom-1972968005.html
В "Росатоме" заявили об угрозе провокаций ВСУ всей мировой атомной отрасли
В "Росатоме" заявили об угрозе провокаций ВСУ всей мировой атомной отрасли - РИА Новости, 16.09.2024
В "Росатоме" заявили об угрозе провокаций ВСУ всей мировой атомной отрасли
Провокации киевского режима представляют собой угрозу не только отдельным российским ядерным объектам, но и развитию всей мировой атомной отрасли, Россия... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:26
2024-09-16T14:26
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Провокации киевского режима представляют собой угрозу не только отдельным российским ядерным объектам, но и развитию всей мировой атомной отрасли, Россия продолжит делать все возможное, чтобы сохранить безопасность на своих АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, призвав международные организации отреагировать на действия Киева. Глава "Росатома" напомнил, что Киевский режим возобновил атаки по Запорожской АЭС, которых не было с ноября 2022 года: в апреле ВСУ нанесли серию ударов по объектам на территории станции, а в августе серьезные повреждения после взрыва украинского беспилотника получила одна из градирен. Лихачев также указал на то, что география провокаций со стороны Киева стала расширяться: в августе под удар ВСУ попала Курская АЭС. Глава "Росатома" призвал "называть вещи своими именами". "Такое безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным российским ядерным объектам, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Оно требует адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций", - сказал Лихачев, выступая на сессии Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник в Вене. "Мы же вместе с российскими военными делали, делаем и будем делать всё возможное для обеспечения безопасности российских АЭС", - добавил глава госкорпорации. В понедельник в Вене началась 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств - членов МАГАТЭ. В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем - от годового доклада Агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой и технологиями, а также проблемы, касающиеся ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине, а также гарантий на Ближнем Востоке и в КНДР.
https://ria.ru/20240916/magate-1972956827.html
https://ria.ru/20240916/aes-1972957619.html
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В "Росатоме" заявили об угрозе провокаций ВСУ всей мировой атомной отрасли

Глава "Росатома" Лихачев: провокации Киева угрожают развитию атомной отрасли

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Провокации киевского режима представляют собой угрозу не только отдельным российским ядерным объектам, но и развитию всей мировой атомной отрасли, Россия продолжит делать все возможное, чтобы сохранить безопасность на своих АЭС, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, призвав международные организации отреагировать на действия Киева.
Глава "Росатома" напомнил, что Киевский режим возобновил атаки по Запорожской АЭС, которых не было с ноября 2022 года: в апреле ВСУ нанесли серию ударов по объектам на территории станции, а в августе серьезные повреждения после взрыва украинского беспилотника получила одна из градирен. Лихачев также указал на то, что география провокаций со стороны Киева стала расширяться: в августе под удар ВСУ попала Курская АЭС.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Коллективный Запад намеренно замалчивает угрозу АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 13:53
Глава "Росатома" призвал "называть вещи своими именами". "Такое безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным российским ядерным объектам, но и развитию всей мировой атомной отрасли. Оно требует адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций", - сказал Лихачев, выступая на сессии Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник в Вене.
"Мы же вместе с российскими военными делали, делаем и будем делать всё возможное для обеспечения безопасности российских АЭС", - добавил глава госкорпорации.
В понедельник в Вене началась 68-я Генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств - членов МАГАТЭ.
В течение пяти дней, с 16 по 20 сентября, делегаты обсудят ряд тем - от годового доклада Агентства за 2023 год и бюджета на 2025 год до деятельности, связанной с ядерной наукой и технологиями, а также проблемы, касающиеся ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине, а также гарантий на Ближнем Востоке и в КНДР.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Лихачев назвал главную угрозу для Запорожской и Курской АЭС
Вчера, 13:54
 
РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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