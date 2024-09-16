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В ОП прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
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16:20 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/rogov-1973005830.html
В ОП прокомментировали покушение на Трампа
В ОП прокомментировали покушение на Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В ОП прокомментировали покушение на Трампа
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:20
2024-09-16T16:20
в мире
сша
флорида
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дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в покушениях на кандидата в президенты США Дональда Трампа прослеживается странная тенденция, связанная с хорошей осведомленностью и подготовкой убийц. "В покушениях на Трампа прослеживается странная тенденция. В двух случаях мы видим хорошо организованных и осведомленных о перемещении Трампа, подготовленных убийц, которых режим Байдена через подконтрольные СМИ спешно пытается выдать за маньяков-одиночек", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, покушение наводит на мысль, что визави Трампа понимают, что он выиграет на президентских выборах, поэтому единственный вариант не допустить этого - ливквидировать оппонента через покушение. "Вопросов с покушениями на Трампа очень много и они, скорее, риторические", - подчеркнул Рогов. Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1972984185.html
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, дональд трамп, владимир рогов, фбр, ак-47, покушение на дональда трампа
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Дональд Трамп, Владимир Рогов, ФБР, АК-47, Покушение на Дональда Трампа
В ОП прокомментировали покушение на Трампа

Член ОП Рогов заявил о странной тенденции в покушениях на Трампа в США

© AP Photo / Terry RennaПолицейские регулируют движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
Полицейские регулируют движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Terry Renna
Полицейские регулируют движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в покушениях на кандидата в президенты США Дональда Трампа прослеживается странная тенденция, связанная с хорошей осведомленностью и подготовкой убийц.
"В покушениях на Трампа прослеживается странная тенденция. В двух случаях мы видим хорошо организованных и осведомленных о перемещении Трампа, подготовленных убийц, которых режим Байдена через подконтрольные СМИ спешно пытается выдать за маньяков-одиночек", - сказал Рогов РИА Новости.
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По его словам, покушение наводит на мысль, что визави Трампа понимают, что он выиграет на президентских выборах, поэтому единственный вариант не допустить этого - ливквидировать оппонента через покушение.
"Вопросов с покушениями на Трампа очень много и они, скорее, риторические", - подчеркнул Рогов.
Покушение на Трампа произошло 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
Это покушение стало уже второй попыткой убийства Трампа. Предыдущая была предпринята во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, он был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США тогда сообщала, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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В миреСШАФлоридаПенсильванияДональд ТрампВладимир РоговФБРАК-47Покушение на Дональда Трампа
 
 
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