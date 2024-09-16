https://ria.ru/20240916/raketa-1973035158.html
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 16.09.2024
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Силы ПВО сбили в небе Курской области украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:48
2024-09-16T17:48
2024-09-16T17:50
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе Курской области украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов."Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам", - написал он.Губернатор также напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, о находке необходимо сообщить по телефону 112.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили украинскую ракету
Смирнов: силы ПВО сбили в небе над территорией Курской области украинскую ракету