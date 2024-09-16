https://ria.ru/20240916/raketa-1973035158.html

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Над Курской областью сбили украинскую ракету - РИА Новости, 16.09.2024

Над Курской областью сбили украинскую ракету

Силы ПВО сбили в небе Курской области украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:48

2024-09-16T17:48

2024-09-16T17:50

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе Курской области украинскую ракету, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов."Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам", - написал он.Губернатор также напомнил, что приближаться к обломкам и трогать их нельзя, о находке необходимо сообщить по телефону 112.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик)