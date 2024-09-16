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В России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 16.09.2024 (обновлено: 06:28 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/raketa-1972883967.html
В России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow
В России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 16.09.2024
В России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow
Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T06:05
2024-09-16T06:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. "Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты", — сказал специалист. Он пояснил, что для пробития укреплений сначала срабатывает предзаряд, который кумулятивной струей пробивает отверстие, в котором уже срабатывает изучаемая часть ракеты. "Это один из элементов боевой части ракеты, которая и уничтожает как живую силу, так и фортификационные сооружения", — рассказал специалист. Также были извлечены и другие части, которые еще предстоит изучить. Storm Shadow/SCALP — англо-французские дальнобойные крылатые ракеты, которые Запад отправляет ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС России.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972611307.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow

Российские специалисты приступили к изучению боевых частей ракеты Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские специалисты сообщили РИА Новости, что приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP.
"Это донная часть боевой части ракеты Storm Shadow/SCALP. Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты", — сказал специалист.
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Он пояснил, что для пробития укреплений сначала срабатывает предзаряд, который кумулятивной струей пробивает отверстие, в котором уже срабатывает изучаемая часть ракеты.
«
"Это один из элементов боевой части ракеты, которая и уничтожает как живую силу, так и фортификационные сооружения", — рассказал специалист.
Также были извлечены и другие части, которые еще предстоит изучить.
Storm Shadow/SCALP — англо-французские дальнобойные крылатые ракеты, которые Запад отправляет ВСУ. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС России.
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