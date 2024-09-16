https://ria.ru/20240916/raboty-1972876096.html

В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам

В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам - РИА Новости, 16.09.2024

В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам

Сенатор Наталия Косихина предложила привлечь к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании в России школьников и студентов бакалавриата. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T02:50

2024-09-16T02:50

2024-09-16T02:50

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947258473_0:129:2197:1365_1920x0_80_0_0_9e607c850af08db7af7186abb6b2d647.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила привлечь к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании в России школьников и студентов бакалавриата. "В России наступила осень и проходит сельскохозяйственная уборочная кампания. Во всех регионах нашей страны специальные работники при помощи механической техники, а также вручную убирают урожай. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к труду молодого поколения — учеников старших классов, а также студентов бакалавриата", — сказала Косихина РИА Новости.Сенатор отметила, что не представляющий вреда здоровью полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с новыми людьми и овладеть новыми навыками. По ее словам, старшеклассников "можно вывозить на работы на один день, а студентов — на выходные". "В школьные годы и в студенчестве сама неоднократно принимала участие в данных работах. Это мне подарило незабываемые воспоминания и новых друзей, с которыми мы до сих пор вспоминаем, как вместе трудились на сельскохозяйственных работах. Один-два дня, проведенные на свежем воздухе, позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях, когда, к сожалению, многие подростки и представители молодежи предпочитают виртуальное общение реальному", — заключила политик.

https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия