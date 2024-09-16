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В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам - РИА Новости, 16.09.2024
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02:50 16.09.2024
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В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам
В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам - РИА Новости, 16.09.2024
В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам
Сенатор Наталия Косихина предложила привлечь к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании в России школьников и студентов бакалавриата. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T02:50
2024-09-16T02:50
общество
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила привлечь к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании в России школьников и студентов бакалавриата. &quot;В России наступила осень и проходит сельскохозяйственная уборочная кампания. Во всех регионах нашей страны специальные работники при помощи механической техники, а также вручную убирают урожай. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к труду молодого поколения — учеников старших классов, а также студентов бакалавриата&quot;, — сказала Косихина РИА Новости.Сенатор отметила, что не представляющий вреда здоровью полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с новыми людьми и овладеть новыми навыками. По ее словам, старшеклассников "можно вывозить на работы на один день, а студентов — на выходные". "В школьные годы и в студенчестве сама неоднократно принимала участие в данных работах. Это мне подарило незабываемые воспоминания и новых друзей, с которыми мы до сих пор вспоминаем, как вместе трудились на сельскохозяйственных работах. Один-два дня, проведенные на свежем воздухе, позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях, когда, к сожалению, многие подростки и представители молодежи предпочитают виртуальное общение реальному", — заключила политик.
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общество, россия
Общество, Россия
В Совфеде предложили привлечь школьников к осенним сельхозработам

В Совфеде предложили привлечь школьников и студентов к осенним сельхозработам

© iStock.com / pixdeluxeСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© iStock.com / pixdeluxe
Сбор урожая. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила привлечь к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании в России школьников и студентов бакалавриата.
«

"В России наступила осень и проходит сельскохозяйственная уборочная кампания. Во всех регионах нашей страны специальные работники при помощи механической техники, а также вручную убирают урожай. Предлагаю рассмотреть вопрос о привлечении к труду молодого поколения — учеников старших классов, а также студентов бакалавриата", — сказала Косихина РИА Новости.

Сенатор отметила, что не представляющий вреда здоровью полезный труд позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с новыми людьми и овладеть новыми навыками. По ее словам, старшеклассников "можно вывозить на работы на один день, а студентов — на выходные".
"В школьные годы и в студенчестве сама неоднократно принимала участие в данных работах. Это мне подарило незабываемые воспоминания и новых друзей, с которыми мы до сих пор вспоминаем, как вместе трудились на сельскохозяйственных работах. Один-два дня, проведенные на свежем воздухе, позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях, когда, к сожалению, многие подростки и представители молодежи предпочитают виртуальное общение реальному", — заключила политик.
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