https://ria.ru/20240916/pvo-1973023428.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 16.09.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:20

2024-09-16T17:20

2024-09-16T17:32

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность и комфорт среды

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило министерство обороны России."В 16.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

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2024

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность и комфорт среды