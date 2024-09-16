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Путин примет с докладом главу Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.09.2024
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12:36 16.09.2024 (обновлено: 13:51 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/putin-1972935102.html
Путин примет с докладом главу Роспотребнадзора
Путин примет с докладом главу Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.09.2024
Путин примет с докладом главу Роспотребнадзора
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Роспотребнадзора Анну Попову, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:36
2024-09-16T13:51
политика
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Роспотребнадзора Анну Попову, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил, что Путин в понедельник работает в Кремле и проведет внутренние совещания и встречи. Также у президента запланированы встречи в закрытом формате, добавил пресс-секретарь главый государства. "Вы знаете, что вчера был профессиональный праздник работников санитарно-эпидемиологических служб, профессиональный праздник работников Роспотребнадзора. И по этому случаю как раз Анна Попова будет (в понедельник - ред.) с докладом у президента о работе столь важной для всего нашего общества службы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240915/putin-1972815036.html
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политика, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Путин примет с докладом главу Роспотребнадзора

Песков: Путин в понедельник примет с докладом главу Роспотребнадзора Попову

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом главу Роспотребнадзора Анну Попову, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в понедельник работает в Кремле и проведет внутренние совещания и встречи. Также у президента запланированы встречи в закрытом формате, добавил пресс-секретарь главый государства.
"Вы знаете, что вчера был профессиональный праздник работников санитарно-эпидемиологических служб, профессиональный праздник работников Роспотребнадзора. И по этому случаю как раз Анна Попова будет (в понедельник - ред.) с докладом у президента о работе столь важной для всего нашего общества службы", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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