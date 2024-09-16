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В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi - РИА Новости, 16.09.2024
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14:16 16.09.2024 (обновлено: 14:58 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html
В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi
В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi - РИА Новости, 16.09.2024
В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi
Тысячи людей вышли на протест в Брюсселе из-за планируемого закрытия завода немецкой Audi и других автомобильных производств в стране на фоне опасений о... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:16
2024-09-16T14:58
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Тысячи людей вышли на протест в Брюсселе из-за планируемого закрытия завода немецкой Audi и других автомобильных производств в стране на фоне опасений о дальнейшей деиндустриализации ЕС, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты проследовали от Северного вокзала бельгийской столицы до площади Люксембург, где располагается Европейский парламент. По мнению протестующих, на фоне энергетического кризиса компании выводят производство из ЕС при попустительстве властей, хотя много лет заводы приносили значительную прибыль владельцам. "Несмотря на сверхприбыль, которую получали в течение нескольких лет, теперь мы должны расплачиваться за кризис. Мы не приемлем этого", — заявил представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль. По его словам, такое поведение владельцев сопровождается молчанием политиков как в Бельгии, так и на общеевропейском уровне. Основной причиной закрытия и переноса производств считается снижение их конкурентоспособности из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Ранее стало известно, что предприятие Audi в Брюсселе намерено значительно сократить свой штат. Речь может идти и о полной остановке завода, где работают более трех тысяч человек. Компания также планирует прекратить выпуск дорогостоящей модели Q8, которая производилась в Брюсселе. Свое решение владельцы объяснили отсутствием спроса на электромобили высокого класса в Европе и мире в целом. По данным бельгийских СМИ, новые версии этой машины планируется выпускать в Мексике и Китае. Владеющий маркой Audi автоконцерн Volkswagen заявил, что не намерен организовывать в Брюсселе производство каких-либо других моделей.Автомобильная промышленность в Бельгии, как и в других странах ЕС, переживает не лучшие времена. Сейчас в стране выпускается около трехсот тысяч машин ежегодно, в том числе 57 тысяч на заводе Audi в Брюсселе. При этом в 2000 году в Бельгии производилось ежегодно порядка миллиона автомобилей. Под угрозой закрытия и потери тысяч рабочих мест оказалась заводы в разных странах ЕС, в том числе в Германии. По данным агентства Bloomberg, крупнейшие европейские автопроизводители, в том числе BMW, Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen, используют свои мощности только наполовину, так и не оправившись от кризиса.
https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html
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60
353
60
Протесты в Брюсселе против планируемого закрытия завода Audi
Тысячи демонстрантов протестуют в Брюсселе против планируемого закрытия завода Audi, а также других автомобильных предприятий в Бельгии и других странах ЕС. Основной причиной закрытия и переноса производств считается снижение конкурентоспособности из-за энергетического кризиса, который последовал за сокращением закупок топлива в России.
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авто, бельгия, брюссель, евросоюз, volkswagen group, renault s.a, audi a8, volkswagen touareg, bmw 1
Авто, Бельгия, Брюссель, Евросоюз, Volkswagen Group, Renault S.A, Audi A8, Volkswagen Touareg, BMW 1
В Брюсселе протестуют против закрытия завода Audi

Тысячи демонстрантов вышли на протест против закрытия завода Audi в Брюсселе

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Тысячи людей вышли на протест в Брюсселе из-за планируемого закрытия завода немецкой Audi и других автомобильных производств в стране на фоне опасений о дальнейшей деиндустриализации ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты проследовали от Северного вокзала бельгийской столицы до площади Люксембург, где располагается Европейский парламент. По мнению протестующих, на фоне энергетического кризиса компании выводят производство из ЕС при попустительстве властей, хотя много лет заводы приносили значительную прибыль владельцам.
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"Несмотря на сверхприбыль, которую получали в течение нескольких лет, теперь мы должны расплачиваться за кризис. Мы не приемлем этого", — заявил представитель Федерации профсоюзов Бельгии Сор Хилляль.
По его словам, такое поведение владельцев сопровождается молчанием политиков как в Бельгии, так и на общеевропейском уровне.
Основной причиной закрытия и переноса производств считается снижение их конкурентоспособности из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России.
Ранее стало известно, что предприятие Audi в Брюсселе намерено значительно сократить свой штат. Речь может идти и о полной остановке завода, где работают более трех тысяч человек. Компания также планирует прекратить выпуск дорогостоящей модели Q8, которая производилась в Брюсселе. Свое решение владельцы объяснили отсутствием спроса на электромобили высокого класса в Европе и мире в целом.
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По данным бельгийских СМИ, новые версии этой машины планируется выпускать в Мексике и Китае. Владеющий маркой Audi автоконцерн Volkswagen заявил, что не намерен организовывать в Брюсселе производство каких-либо других моделей.
Автомобильная промышленность в Бельгии, как и в других странах ЕС, переживает не лучшие времена. Сейчас в стране выпускается около трехсот тысяч машин ежегодно, в том числе 57 тысяч на заводе Audi в Брюсселе. При этом в 2000 году в Бельгии производилось ежегодно порядка миллиона автомобилей.
Под угрозой закрытия и потери тысяч рабочих мест оказалась заводы в разных странах ЕС, в том числе в Германии. По данным агентства Bloomberg, крупнейшие европейские автопроизводители, в том числе BMW, Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen, используют свои мощности только наполовину, так и не оправившись от кризиса.
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АвтоБельгияБрюссельЕвросоюзVolkswagen GroupRenault S.AAudi A8Volkswagen TouaregBMW 1
 
 
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