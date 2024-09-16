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В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса - РИА Новости, 16.09.2024
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17:44 16.09.2024 (обновлено: 19:39 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/proekt-1973033534.html
В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса
В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса - РИА Новости, 16.09.2024
В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса
В Госдуму внесли законопроект о защите голоса гражданина от незаконного распространения, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:44
2024-09-16T19:39
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о защите голоса гражданина от незаконного распространения, документ доступен в думской электронной базе."Обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина (в том числе записи, в которой он содержится, или записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина) допускаются только с согласия этого гражданина", — сказано в проекте.Человек сможет потребовать удалить из интернета записи, если они получены без его согласия.После смерти гражданина голос можно использовать только с согласия наследников — детей и супруга, а также родителей.В пояснительной записке уточняется, что голос предлагается охранять как объект личных неимущественных прав по аналогии с изображением, "в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени".Авторы законопроекта отмечают, что недобросовестное использование новых технологий может повлечь негативные последствия. Так, искусственный интеллект, обучившись на реальных аудиозаписях, может в дальнейшем имитировать голос, а "производные" записи могут использоваться неприемлемым для обладателя способом.
https://ria.ru/20240916/zakon-1972869370.html
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госдума рф, общество, технологии, россия
Госдума РФ, Общество, Технологии, Россия
В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса

В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса мошенниками

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о защите голоса гражданина от незаконного распространения, документ доступен в думской электронной базе.
"Обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина (в том числе записи, в которой он содержится, или записи, в которой содержится воссозданный с помощью специальных технологий голос гражданина) допускаются только с согласия этого гражданина", — сказано в проекте.
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Человек сможет потребовать удалить из интернета записи, если они получены без его согласия.
После смерти гражданина голос можно использовать только с согласия наследников — детей и супруга, а также родителей.
В пояснительной записке уточняется, что голос предлагается охранять как объект личных неимущественных прав по аналогии с изображением, "в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени".
Авторы законопроекта отмечают, что недобросовестное использование новых технологий может повлечь негативные последствия. Так, искусственный интеллект, обучившись на реальных аудиозаписях, может в дальнейшем имитировать голос, а "производные" записи могут использоваться неприемлемым для обладателя способом.
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