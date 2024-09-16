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Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
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23:28 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/press-konferentsija-1973078095.html
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ
Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:28
2024-09-16T23:28
в мире
казахстан
германия
узбекистан
касым-жомарт токаев
олаф шольц
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала по инициативе казахской стороны, сообщило информационное агентство DPA. В воскресенье Шольц начал свое турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. В понедельник канцлер посетил Казахстан, где подписал с Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами. "Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была незадолго до ее начала отменена казахской стороной. В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе", - пишет DPA. В итоге Шольц вышел к журналистам один, в конце пресс-конференции его спросили, не разочарован ли он решением казахской стороны и не считает ли этот шаг негостеприимным. Как следует из стенограммы пресс-службы правительства Германии, канцлер уклонился от ответа на этот вопрос.
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в мире, казахстан, германия, узбекистан, касым-жомарт токаев, олаф шольц
В мире, Казахстан, Германия, Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ

DPA: пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана

© Фото : Aqorda/TelegramКасым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Aqorda/Telegram
Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц во время встречи
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала по инициативе казахской стороны, сообщило информационное агентство DPA.
В воскресенье Шольц начал свое турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. В понедельник канцлер посетил Казахстан, где подписал с Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами.
«
"Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была незадолго до ее начала отменена казахской стороной. В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе", - пишет DPA.
В итоге Шольц вышел к журналистам один, в конце пресс-конференции его спросили, не разочарован ли он решением казахской стороны и не считает ли этот шаг негостеприимным. Как следует из стенограммы пресс-службы правительства Германии, канцлер уклонился от ответа на этот вопрос.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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В миреКазахстанГерманияУзбекистанКасым-Жомарт ТокаевОлаф Шольц
 
 
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