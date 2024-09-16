https://ria.ru/20240916/press-konferentsija-1973078095.html

Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ

Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024

Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T23:28

2024-09-16T23:28

2024-09-16T23:28

в мире

казахстан

германия

узбекистан

касым-жомарт токаев

олаф шольц

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала по инициативе казахской стороны, сообщило информационное агентство DPA. В воскресенье Шольц начал свое турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. В понедельник канцлер посетил Казахстан, где подписал с Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами. "Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была незадолго до ее начала отменена казахской стороной. В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе", - пишет DPA. В итоге Шольц вышел к журналистам один, в конце пресс-конференции его спросили, не разочарован ли он решением казахской стороны и не считает ли этот шаг негостеприимным. Как следует из стенограммы пресс-службы правительства Германии, канцлер уклонился от ответа на этот вопрос.

https://ria.ru/20240622/welt-1954652140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, германия, узбекистан, касым-жомарт токаев, олаф шольц