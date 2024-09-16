https://ria.ru/20240916/press-konferentsija-1973078095.html
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2024
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ
Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T23:28
2024-09-16T23:28
2024-09-16T23:28
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казахстан
германия
узбекистан
касым-жомарт токаев
олаф шольц
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена незадолго до еt запланированного начала по инициативе казахской стороны, сообщило информационное агентство DPA. В воскресенье Шольц начал свое турне по странам Средней Азии с посещения Узбекистана. В понедельник канцлер посетил Казахстан, где подписал с Токаевым совместную декларацию о сотрудничестве между двумя странами. "Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была незадолго до ее начала отменена казахской стороной. В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе", - пишет DPA. В итоге Шольц вышел к журналистам один, в конце пресс-конференции его спросили, не разочарован ли он решением казахской стороны и не считает ли этот шаг негостеприимным. Как следует из стенограммы пресс-службы правительства Германии, канцлер уклонился от ответа на этот вопрос.
https://ria.ru/20240622/welt-1954652140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, германия, узбекистан, касым-жомарт токаев, олаф шольц
В мире, Казахстан, Германия, Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев, Олаф Шольц
Пресс-конференцию Токаева и Шольца отменил Казахстан, пишут СМИ
DPA: пресс-конференцию Токаева и Шольца отменили по инициативе Казахстана