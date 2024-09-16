Премия "Эмми": лауреаты и самые красивые наряды

"Сегун" стал лучшим драматическим сериалом. Исполнители главных ролей Анна Саваи и Хироюки Санада — лучшими актерами в этой категории.
"Сегун" стал лучшим драматическим сериалом. Исполнители главных ролей Анна Саваи и Хироюки Санада — лучшими актерами в этой категории.
Дженнифер Энистон выглядела роскошно и элегантно в светлом обтягивающем платье, расшитом жемчугом. Украшения она выбрала минималистичные, но дорогие — кольцо с бриллиантом и браслет.
Дженнифер Энистон выглядела роскошно и элегантно в светлом обтягивающем платье, расшитом жемчугом. Украшения она выбрала минималистичные, но дорогие — кольцо с бриллиантом и браслет.
На премию был представлен сериал "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун. Знаменитая блондинка на красной дорожке появилась в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами.
На премию был представлен сериал "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун. Знаменитая блондинка на красной дорожке появилась в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами.
Селена Гомес тоже оделась в черное — бархатное платье с оголенными плечами эффектно смотрелось на постройневшей актрисе.
Селена Гомес тоже оделась в черное — бархатное платье с оголенными плечами эффектно смотрелось на постройневшей актрисе.
Джиллиан Андерсон в прямом смысле блистала в платье модного цвета металлик.
Джиллиан Андерсон в прямом смысле блистала в платье модного цвета металлик.
Потрясающе выглядела Мерил Стрип в стильном брючном костюме нежного розового цвета и нарядной блузе с бантом.
Потрясающе выглядела Мерил Стрип в стильном брючном костюме нежного розового цвета и нарядной блузе с бантом.
Романтичный розовый выбрала и Рита Ора. Нежный пастельный цвет выгодно подчеркивал смуглую кожу актрисы.
Романтичный розовый выбрала и Рита Ора. Нежный пастельный цвет выгодно подчеркивал смуглую кожу актрисы.
Элизабет Дебики получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за проект "Корона", где она сыграла принцессу Диану. Для церемонии красавица выбрала черное платье макси.
Элизабет Дебики получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за проект "Корона", где она сыграла принцессу Диану. Для церемонии красавица выбрала черное платье макси.
Наоми Уотс предпочла атласное платье спокойного зеленого цвета — просто и элегантно.
Наоми Уотс предпочла атласное платье спокойного зеленого цвета — просто и элегантно.
Дези Лайдик получила награду за ток-сериал "Утреннее шоу".
Дези Лайдик получила награду за ток-сериал "Утреннее шоу".
Джоди Фостер досталась статуэтка за лучшую женскую роль в мини-сериале "Настоящий детектив".
Джоди Фостер досталась статуэтка за лучшую женскую роль в мини-сериале "Настоящий детектив".
На смелый наряд Аджи Наоми Кинг невозможно было не обратить внимание.
На смелый наряд Аджи Наоми Кинг невозможно было не обратить внимание.
Как и на сексуальный образ Софии Вергары. Красное платье с откровенным декольте очень идет актрисе.
Как и на сексуальный образ Софии Вергары. Красное платье с откровенным декольте очень идет актрисе.
Дакота Фэннинг в нюдовом, расшитом жемчужинами наряде, напротив, выглядела юно и невинно.
Дакота Фэннинг в нюдовом, расшитом жемчужинами наряде, напротив, выглядела юно и невинно.