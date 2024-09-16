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Премия "Эмми": лауреаты и самые красивые наряды - РИА Новости, 16.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:55 16.09.2024 (обновлено: 18:28 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/premiya-1972991495.html
Премия "Эмми": лауреаты и самые красивые наряды
Премия "Эмми": лауреаты и самые красивые наряды - РИА Новости, 16.09.2024
Премия "Эмми": лауреаты и самые красивые наряды
В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинопремии "Эмми". На красной дорожке блистали Рита Ора, Селена Гомес, Дакота Фэннинг, Мерил Стрип, Наоми Уоттс,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:55
2024-09-16T18:28
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинопремии "Эмми". На красной дорожке блистали Рита Ора, Селена Гомес, Дакота Фэннинг, Мерил Стрип, Наоми Уоттс, Джилиан Андерсон, Элизабет Дебики, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Джоди Фостер. Кому вручили статуэтки и какие наряды выбрали звезды — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, фото - культура, культура, знаменитости, мода, актриса, рита ора, селена гомес, мерил стрип, дженнифер энистон, кино и сериалы
Фото, Культура, Фото - Культура, Культура, Знаменитости, мода, актриса, Рита Ора, Селена Гомес, Мерил Стрип, Дженнифер Энистон, Кино и сериалы

Премия "Эмми": лауреаты и самые красивые наряды

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинопремии "Эмми". На красной дорожке блистали Рита Ора, Селена Гомес, Дакота Фэннинг, Мерил Стрип, Наоми Уоттс, Джилиан Андерсон, Элизабет Дебики, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Джоди Фостер. Кому вручили статуэтки и какие наряды выбрали звезды — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Jae C. Hong

"Сегун" стал лучшим драматическим сериалом. Исполнители главных ролей Анна Саваи и Хироюки Санада — лучшими актерами в этой категории.

Анна Саваи, обладательница премии за лучшую женскую роль в драматическом сериале Сегун на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

"Сегун" стал лучшим драматическим сериалом. Исполнители главных ролей Анна Саваи и Хироюки Санада — лучшими актерами в этой категории.

© AP Photo / Jae C. Hong
1 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Дженнифер Энистон выглядела роскошно и элегантно в светлом обтягивающем платье, расшитом жемчугом. Украшения она выбрала минималистичные, но дорогие — кольцо с бриллиантом и браслет.

Дженнифер Энистон на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Дженнифер Энистон выглядела роскошно и элегантно в светлом обтягивающем платье, расшитом жемчугом. Украшения она выбрала минималистичные, но дорогие — кольцо с бриллиантом и браслет.

© AP Photo / Jae C. Hong
2 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

На премию был представлен сериал "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун. Знаменитая блондинка на красной дорожке появилась в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами.

Риз Уизерспун на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

На премию был представлен сериал "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун. Знаменитая блондинка на красной дорожке появилась в черном платье-бюстье с пышной юбкой и цветочными узорами.

© AP Photo / Jae C. Hong
3 из 14
© AP Photo / Richard Shotwell

Селена Гомес тоже оделась в черное — бархатное платье с оголенными плечами эффектно смотрелось на постройневшей актрисе.

Селена Гомес на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Селена Гомес тоже оделась в черное — бархатное платье с оголенными плечами эффектно смотрелось на постройневшей актрисе.

© AP Photo / Richard Shotwell
4 из 14
© AP Photo / Richard Shotwell

Джиллиан Андерсон в прямом смысле блистала в платье модного цвета металлик.

Джиллиан Андерсон на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Джиллиан Андерсон в прямом смысле блистала в платье модного цвета металлик.

© AP Photo / Richard Shotwell
5 из 14
© AP Photo / Richard Shotwell

Потрясающе выглядела Мерил Стрип в стильном брючном костюме нежного розового цвета и нарядной блузе с бантом.

Мерил Стрип на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Потрясающе выглядела Мерил Стрип в стильном брючном костюме нежного розового цвета и нарядной блузе с бантом.

© AP Photo / Richard Shotwell
6 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Романтичный розовый выбрала и Рита Ора. Нежный пастельный цвет выгодно подчеркивал смуглую кожу актрисы.

Рита Ора на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Романтичный розовый выбрала и Рита Ора. Нежный пастельный цвет выгодно подчеркивал смуглую кожу актрисы.

© AP Photo / Jae C. Hong
7 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Элизабет Дебики получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за проект "Корона", где она сыграла принцессу Диану. Для церемонии красавица выбрала черное платье макси.

Элизабет Дебики, обладательница премии Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале за сериал Корона на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Элизабет Дебики получила премию в номинации "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" за проект "Корона", где она сыграла принцессу Диану. Для церемонии красавица выбрала черное платье макси.

© AP Photo / Jae C. Hong
8 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Наоми Уотс предпочла атласное платье спокойного зеленого цвета — просто и элегантно.

Наоми Уоттс на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Наоми Уотс предпочла атласное платье спокойного зеленого цвета — просто и элегантно.

© AP Photo / Jae C. Hong
9 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Дези Лайдик получила награду за ток-сериал "Утреннее шоу".

Дези Лайдик с наградой за выдающийся ток-сериал для The Daily Show на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Дези Лайдик получила награду за ток-сериал "Утреннее шоу".

© AP Photo / Jae C. Hong
10 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Джоди Фостер досталась статуэтка за лучшую женскую роль в мини-сериале "Настоящий детектив".

Джоди Фостер с наградой за лучшую женскую роль в мини-сериале или фильме-антологии Настоящий детектив на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Джоди Фостер досталась статуэтка за лучшую женскую роль в мини-сериале "Настоящий детектив".

© AP Photo / Jae C. Hong
11 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

На смелый наряд Аджи Наоми Кинг невозможно было не обратить внимание.

Аджа Наоми Кинг на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

На смелый наряд Аджи Наоми Кинг невозможно было не обратить внимание.

© AP Photo / Jae C. Hong
12 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Как и на сексуальный образ Софии Вергары. Красное платье с откровенным декольте очень идет актрисе.

София Вергара на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Как и на сексуальный образ Софии Вергары. Красное платье с откровенным декольте очень идет актрисе.

© AP Photo / Jae C. Hong
13 из 14
© AP Photo / Jae C. Hong

Дакота Фэннинг в нюдовом, расшитом жемчужинами наряде, напротив, выглядела юно и невинно.

Дакота Фэннинг на 76-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе

Дакота Фэннинг в нюдовом, расшитом жемчужинами наряде, напротив, выглядела юно и невинно.

© AP Photo / Jae C. Hong
14 из 14
 
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