https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1972901733.html
В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах
В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах - РИА Новости, 16.09.2024
В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах
Правительство РФ не поддержало законопроект, регулирующий ношение религиозной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо, в образовательных... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:47
2024-09-16T09:47
2024-09-16T09:47
общество
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владислав даванков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, регулирующий ношение религиозной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо, в образовательных учреждениях и муниципалитетах, соответствующий законопроект нуждается в доработке, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в официальном отзыве кабмина РФ. В правительстве отмечают, что в российском законодательстве уже зафиксировано, что государственные и муниципальные образовательные организации устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Соответствующее положение есть в федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации". Кроме того, как отметили в кабмине РФ, понятия "религиозная одежда", "одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой" не определены. Это может привести "к неоднозначной правоприменительной практике". Законопроект о введении запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Говоря об актуальности законопроекта, Даванков отмечал, что предложенные изменения обусловлены "необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ".
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общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах
Правительство доработает проект о запрете никабов и хиджабов в школах
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, регулирующий ношение религиозной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо, в образовательных учреждениях и муниципалитетах, соответствующий законопроект нуждается в доработке, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в официальном отзыве кабмина РФ
.
В правительстве отмечают, что в российском законодательстве уже зафиксировано, что государственные и муниципальные образовательные организации устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Соответствующее положение есть в федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации".
Кроме того, как отметили в кабмине РФ, понятия "религиозная одежда", "одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой" не определены. Это может привести "к неоднозначной правоприменительной практике".
Законопроект о введении запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым
. Говоря об актуальности законопроекта, Даванков отмечал, что предложенные изменения обусловлены "необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ".