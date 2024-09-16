https://ria.ru/20240916/pravitelstvo-1972901733.html

В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах

В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах - РИА Новости, 16.09.2024

В правительстве обсудили проект о запрете религиозной одежды в школах

Правительство РФ не поддержало законопроект, регулирующий ношение религиозной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо, в образовательных... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:47

2024-09-16T09:47

2024-09-16T09:47

общество

россия

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство РФ не поддержало законопроект, регулирующий ношение религиозной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо, в образовательных учреждениях и муниципалитетах, соответствующий законопроект нуждается в доработке, говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в официальном отзыве кабмина РФ. В правительстве отмечают, что в российском законодательстве уже зафиксировано, что государственные и муниципальные образовательные организации устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. Соответствующее положение есть в федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации". Кроме того, как отметили в кабмине РФ, понятия "религиозная одежда", "одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой" не определены. Это может привести "к неоднозначной правоприменительной практике". Законопроект о введении запрета на ношение никабов и иной религиозной одежды, полностью или частично закрывающей лицо, в общественных местах был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Говоря об актуальности законопроекта, Даванков отмечал, что предложенные изменения обусловлены "необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ".

https://ria.ru/20240822/uzbekistan-1967770907.html

https://ria.ru/20240705/nikab-1957784145.html

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общество, россия, владислав даванков, госдума рф