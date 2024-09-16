https://ria.ru/20240916/postradavshie-1972980314.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе

Один пациент, пострадавший в результате нападения в челябинской школе, находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, врачи борются за их жизни, ещё двое РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:53

2024-09-16T14:53

2024-09-16T15:50

челябинск

происшествия

нападение ученика на школу в челябинске

михаил мурашко

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ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Один пациент, пострадавший в результате нападения в челябинской школе, находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, врачи борются за их жизни, ещё двое - в состоянии средней тяжести, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что держит ситуацию на контроле, всего пострадавших, включая нападавшего, 5 - один взрослый и четверо детей."Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации", - подчеркнул Мурашко.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html

https://ria.ru/20240916/shkola-1972976938.html

челябинск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске СК показал видео из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске 2024-09-16T14:53 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске, михаил мурашко