Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе
Мурашко: один из пострадавших в челябинской школе — в крайне тяжелом состоянии
© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Один пациент, пострадавший в результате нападения в челябинской школе, находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, врачи борются за их жизни, ещё двое - в состоянии средней тяжести, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он уточнил, что держит ситуацию на контроле, всего пострадавших, включая нападавшего, 5 - один взрослый и четверо детей.
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"Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации", - подчеркнул Мурашко.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.