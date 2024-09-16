Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 16.09.2024 (обновлено: 15:50 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/postradavshie-1972980314.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе
Один пациент, пострадавший в результате нападения в челябинской школе, находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, врачи борются за их жизни, ещё двое РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:53
2024-09-16T15:50
челябинск
происшествия
нападение ученика на школу в челябинске
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_184:240:1096:753_1920x0_80_0_0_9ada22fa7af802da2701cb16d6093ac0.jpg
ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Один пациент, пострадавший в результате нападения в челябинской школе, находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, врачи борются за их жизни, ещё двое - в состоянии средней тяжести, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что держит ситуацию на контроле, всего пострадавших, включая нападавшего, 5 - один взрослый и четверо детей."Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации", - подчеркнул Мурашко.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html
https://ria.ru/20240916/shkola-1972976938.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске
СК показал видео из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске
2024-09-16T14:53
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912881_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2f3a3f40804615a1801edd749dbc580e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске, михаил мурашко
Челябинск, Происшествия, Нападение ученика на школу в Челябинске, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в челябинской школе

Мурашко: один из пострадавших в челябинской школе — в крайне тяжелом состоянии

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 16 сен - РИА Новости. Один пациент, пострадавший в результате нападения в челябинской школе, находится в крайне тяжелом состоянии, один в тяжелом, врачи борются за их жизни, ещё двое - в состоянии средней тяжести, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он уточнил, что держит ситуацию на контроле, всего пострадавших, включая нападавшего, 5 - один взрослый и четверо детей.
«
"Врачи борются за жизни тяжелых пациентов. Привлечены специалисты федеральных центров, в том числе НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, проведены телемедицинские консультации. Наверняка, потребуется длительный период лечения и реабилитации", - подчеркнул Мурашко.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу
Вчера, 14:18
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности
Вчера, 14:42
 
ЧелябинскПроисшествияНападение ученика на школу в ЧелябинскеМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала