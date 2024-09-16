https://ria.ru/20240916/posolstvo-1972888510.html

Глава МИД КНДР вскоре посетит Россию

Глава МИД КНДР вскоре посетит Россию - РИА Новости, 16.09.2024

Глава МИД КНДР вскоре посетит Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Санкт-Петербург с визитом, 18-20 сентября она примет участие в Евразийском женском форуме, говорится в сообщении посольства... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T07:51

2024-09-16T07:51

2024-09-16T08:12

санкт-петербург

россия

пхеньян

цой сон хи

брикс

кндр (северная корея)

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Санкт-Петербург с визитом, 18-20 сентября она примет участие в Евразийском женском форуме, говорится в сообщении посольства России в Пхеньяне."Шестнадцатого сентября посол России (Александр - ред.) Мацегора в Пхеньянском международном аэропорту проводил министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая вылетела во Владивосток регулярным рейсом корейской авиакомпании "Air Koryo". Руководитель внешнеполитического ведомства Народной республики далее отправится в Санкт-Петербург, где 18-20 сентября примет участие в Четвертом Евразийском женском форуме и Женском форуме БРИКС", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.По данным дипмиссии, планируется, что глава северокорейского МИД выступит перед участниками форумов и примет участие в дискуссиях."В рамках мероприятий, помимо деловой части, будет организована обширная культурная программа, которая предоставит иностранным делегациям, в том числе дорогим корейским гостям, ознакомиться с достопримечательностями Северной столицы", - заключили в посольстве.Последний раз глава МИД КНДР посещала Россию в середине январе этого года, тогда в Москве она встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" сообщили, что на этой неделе президент, помимо запланированных совещаний, обратится к участникам Евразийского женского форума.

https://ria.ru/20240909/kndr-1971527578.html

https://ria.ru/20240906/otnosheniya-1970951268.html

санкт-петербург

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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санкт-петербург, россия, пхеньян, цой сон хи, брикс, кндр (северная корея), в мире, сергей лавров, владимир путин