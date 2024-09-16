https://ria.ru/20240916/popova-1972984747.html
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться - РИА Новости, 16.09.2024
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту России Владимиру Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться и реплицироваться. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:00
2024-09-16T15:00
2024-09-16T15:00
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту России Владимиру Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться и реплицироваться. Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. Попова в ходе встречи рассказала, что вирусы стали вытеснять бактерии в случае кишечных инфекций, ведомство поменяло вектор своих действий. "А почему это происходит?" - спросил Путин. "Вирусы быстрее размножаются, вирусы быстрее реплицируются", - ответила Попова. "Они и раньше так себя вели. Что сейчас-то изменилось?" - переспросил президент. "Раньше мы так себя не вели. Мы очень много общаемся, значительно больше, чем сто лет назад. Мы за 150 лет поменяли вообще жизнь свою полностью. У нас больше контактов, у нас больше питания вне дома", - объяснила Попова. Она добавила, что и система подготовки продуктов питания изменилась, сейчас предприятия производят огромное количество продукции одномоментно. "Здесь значимость наших мер, нашего контроля очень велика, потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются", - добавила Попова. Глава Роспотребнадзора уточнила, что с вирусами сложнее бороться с помощью дезинфекции, они приспосабливаются в изменяющемся мире, который меняет сам человек.
https://ria.ru/20240404/popova-1937788234.html
https://ria.ru/20240424/popova-1941974398.html
https://ria.ru/20240424/popova-1941968746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться
Попова на встрече с Путиным: в стали быстрее размножаются и реплицироваться
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту России Владимиру Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться и реплицироваться.
Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. Попова в ходе встречи рассказала, что вирусы стали вытеснять бактерии в случае кишечных инфекций, ведомство поменяло вектор своих действий.
"А почему это происходит?" - спросил Путин.
"Вирусы быстрее размножаются, вирусы быстрее реплицируются", - ответила Попова.
"Они и раньше так себя вели. Что сейчас-то изменилось?" - переспросил президент.
"Раньше мы так себя не вели. Мы очень много общаемся, значительно больше, чем сто лет назад. Мы за 150 лет поменяли вообще жизнь свою полностью. У нас больше контактов, у нас больше питания вне дома", - объяснила Попова.
Она добавила, что и система подготовки продуктов питания изменилась, сейчас предприятия производят огромное количество продукции одномоментно.
"Здесь значимость наших мер, нашего контроля очень велика, потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются", - добавила Попова.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что с вирусами сложнее бороться с помощью дезинфекции, они приспосабливаются в изменяющемся мире, который меняет сам человек.