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Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться - РИА Новости, 16.09.2024
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15:00 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/popova-1972984747.html
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться - РИА Новости, 16.09.2024
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту России Владимиру Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться и реплицироваться. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:00
2024-09-16T15:00
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту России Владимиру Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться и реплицироваться. Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. Попова в ходе встречи рассказала, что вирусы стали вытеснять бактерии в случае кишечных инфекций, ведомство поменяло вектор своих действий. "А почему это происходит?" - спросил Путин. "Вирусы быстрее размножаются, вирусы быстрее реплицируются", - ответила Попова. "Они и раньше так себя вели. Что сейчас-то изменилось?" - переспросил президент. "Раньше мы так себя не вели. Мы очень много общаемся, значительно больше, чем сто лет назад. Мы за 150 лет поменяли вообще жизнь свою полностью. У нас больше контактов, у нас больше питания вне дома", - объяснила Попова. Она добавила, что и система подготовки продуктов питания изменилась, сейчас предприятия производят огромное количество продукции одномоментно. "Здесь значимость наших мер, нашего контроля очень велика, потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются", - добавила Попова. Глава Роспотребнадзора уточнила, что с вирусами сложнее бороться с помощью дезинфекции, они приспосабливаются в изменяющемся мире, который меняет сам человек.
https://ria.ru/20240404/popova-1937788234.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться

Попова на встрече с Путиным: в стали быстрее размножаются и реплицироваться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала президенту России Владимиру Путину, почему вирусы стали быстрее размножаться и реплицироваться.
Глава государства в понедельник провел встречу с главой Роспотребнадзора. Попова в ходе встречи рассказала, что вирусы стали вытеснять бактерии в случае кишечных инфекций, ведомство поменяло вектор своих действий.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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"А почему это происходит?" - спросил Путин.
"Вирусы быстрее размножаются, вирусы быстрее реплицируются", - ответила Попова.
"Они и раньше так себя вели. Что сейчас-то изменилось?" - переспросил президент.
"Раньше мы так себя не вели. Мы очень много общаемся, значительно больше, чем сто лет назад. Мы за 150 лет поменяли вообще жизнь свою полностью. У нас больше контактов, у нас больше питания вне дома", - объяснила Попова.
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Она добавила, что и система подготовки продуктов питания изменилась, сейчас предприятия производят огромное количество продукции одномоментно.
"Здесь значимость наших мер, нашего контроля очень велика, потому что любое нарушение сразу вызывает риск для большого количества населения. А вирусы этим пользуются", - добавила Попова.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что с вирусами сложнее бороться с помощью дезинфекции, они приспосабливаются в изменяющемся мире, который меняет сам человек.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время встречи. 24 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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