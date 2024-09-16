https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html
Поперечный* обжаловал статус иноагента
Поперечный* обжаловал статус иноагента - РИА Новости, 16.09.2024
Поперечный* обжаловал статус иноагента
Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:22
2024-09-16T16:22
2024-09-16T16:26
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции."Административный истец: Поперечный Д.А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10", - сказали в суде.В июне Минюст включил Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Поперечный проживает за границей.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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иноагент, россия, москва
Поперечный* обжаловал статус иноагента
Проживающий за границей комик Поперечный обжаловал статус иноагента в суде
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Административный истец: Поперечный Д.А., административный ответчик: министерство юстиции РФ
. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10", - сказали в суде.
В июне Минюст включил Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Поперечный проживает за границей.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента