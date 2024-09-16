Рейтинг@Mail.ru
Поперечный* обжаловал статус иноагента - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 16.09.2024 (обновлено: 16:26 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html
Поперечный* обжаловал статус иноагента
Поперечный* обжаловал статус иноагента - РИА Новости, 16.09.2024
Поперечный* обжаловал статус иноагента
Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T16:22
2024-09-16T16:26
иноагент
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции."Административный истец: Поперечный Д.А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10", - сказали в суде.В июне Минюст включил Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Поперечный проживает за границей.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_192:0:2464:1704_1920x0_80_0_0_ec4371fc26f4de57060691d8841cdb3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иноагент, россия, москва
иноагент, Россия, Москва
Поперечный* обжаловал статус иноагента

Проживающий за границей комик Поперечный обжаловал статус иноагента в суде

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДанила Поперечный
Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Данила Поперечный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Административный истец: Поперечный Д.А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10", - сказали в суде.
В июне Минюст включил Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Поперечный проживает за границей.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Слепакова* внесли в реестр иноагентов за высмеивание российских солдат
Вчера, 03:26
 
иноагентРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала