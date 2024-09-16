https://ria.ru/20240916/poperechnyy-1973006451.html

Поперечный* обжаловал статус иноагента

Поперечный* обжаловал статус иноагента - РИА Новости, 16.09.2024

Поперечный* обжаловал статус иноагента

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:22

2024-09-16T16:22

2024-09-16T16:26

иноагент

россия

москва

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комик и видеоблогер Данила Поперечный* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы свой статус, сообщили РИА Новости в инстанции."Административный истец: Поперечный Д.А., административный ответчик: министерство юстиции РФ. Беседа назначена на 18 сентября в 10.10", - сказали в суде.В июне Минюст включил Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Поперечный проживает за границей.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240916/inoagent-1972878064.html

россия

москва

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2024

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иноагент, россия, москва