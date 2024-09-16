Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл
© Фото : Отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий ЭлИз Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Сегодня отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам в зону спецоперации. Подготовили 8 автомобилей, мотоциклы, технику, средства связи, снаряжение и медикаменты", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
© Фото : Отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий ЭлИз Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО
Из Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО
Он также сообщил, что отдельно из Марий Эл направили продукты, вещи и средства гигиены жителям Курской и Белгородской областей в пункты временного размещения.
"Не остаемся равнодушными к судьбе соотечественников в освобожденных регионах. Отправили подшефному Куйбышевскому району (Запорожской области - ред.) спортивное оборудование", - добавил Зайцев.
Глава республики поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи, в том числе благотворительный фонд "Za Марий Эл" за помощь в подготовке и доставке гуманитарного груза.