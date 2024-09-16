https://ria.ru/20240916/pomosch-1973032044.html

Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл

Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 16.09.2024

Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл

Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:40

2024-09-16T17:40

2024-09-16T17:40

надежные люди

белгородская область

запорожская область

куйбышевский район

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Сегодня отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам в зону спецоперации. Подготовили 8 автомобилей, мотоциклы, технику, средства связи, снаряжение и медикаменты", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что отдельно из Марий Эл направили продукты, вещи и средства гигиены жителям Курской и Белгородской областей в пункты временного размещения. "Не остаемся равнодушными к судьбе соотечественников в освобожденных регионах. Отправили подшефному Куйбышевскому району (Запорожской области - ред.) спортивное оборудование", - добавил Зайцев. Глава республики поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи, в том числе благотворительный фонд "Za Марий Эл" за помощь в подготовке и доставке гуманитарного груза.

https://ria.ru/20240916/pomosch-1972952141.html

белгородская область

запорожская область

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгородская область, запорожская область, куйбышевский район, сво