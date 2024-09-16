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Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 16.09.2024
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Надежные люди
 
17:40 16.09.2024
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Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл
Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 16.09.2024
Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл
Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:40
2024-09-16T17:40
надежные люди
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куйбышевский район
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Сегодня отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам в зону спецоперации. Подготовили 8 автомобилей, мотоциклы, технику, средства связи, снаряжение и медикаменты", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что отдельно из Марий Эл направили продукты, вещи и средства гигиены жителям Курской и Белгородской областей в пункты временного размещения. "Не остаемся равнодушными к судьбе соотечественников в освобожденных регионах. Отправили подшефному Куйбышевскому району (Запорожской области - ред.) спортивное оборудование", - добавил Зайцев. Глава республики поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи, в том числе благотворительный фонд "Za Марий Эл" за помощь в подготовке и доставке гуманитарного груза.
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белгородская область, запорожская область, куйбышевский район, сво
Надежные люди, Белгородская область, Запорожская область, Куйбышевский район, СВО

Автомобили, мотоциклы и средства связи направили бойцам СВО из Марий Эл

© Фото : Отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий ЭлИз Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО
Из Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей, мотоциклы и средства связи направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Сегодня отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам в зону спецоперации. Подготовили 8 автомобилей, мотоциклы, технику, средства связи, снаряжение и медикаменты", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
© Фото : Отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий ЭлИз Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО
Из Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Отдел информационной работы Администрации Главы Республики Марий Эл
Из Марий Эл отправили гуманитарный груз для участников СВО
Он также сообщил, что отдельно из Марий Эл направили продукты, вещи и средства гигиены жителям Курской и Белгородской областей в пункты временного размещения.
"Не остаемся равнодушными к судьбе соотечественников в освобожденных регионах. Отправили подшефному Куйбышевскому району (Запорожской области - ред.) спортивное оборудование", - добавил Зайцев.
Глава республики поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи, в том числе благотворительный фонд "Za Марий Эл" за помощь в подготовке и доставке гуманитарного груза.
Отправка гуманитарного груза бойцам СВО из Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Стройматериалы и технику направили бойцам СВО из Нижегородской области
Вчера, 13:33
 
Надежные людиБелгородская областьЗапорожская областьКуйбышевский районСВО
 
 
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